美宣布23日起 對160億美元中國產品課徵25%關稅

美國貿易代表署 (USTR) 週二 (7 日) 宣布，美國將於 8 月 23 日起，對共 279 項總價值 160 億美元的中國輸美商品，課徵 25% 的高額關稅，美中貿易戰持續升溫。

美國貿易代表署表示，最初於 6 月 15 日提議的第二波關稅商品清單為 284 項，在經過討論後刪除了其中 5 項產品。依據 301 條款，美國於 7 月 6 日已針對 340 億美元中國輸美商品進行第一波課稅行動，使中國產品面臨 25% 關稅的總額來到約 500 億美元。

美國貿易代表署在新聞稿中指出，此舉為針對中國不公平的貿易手段，如竊取美國的智慧財產權與強迫美國科技轉移，而這些不合理的政策與做法，已造成美國企業的負擔。

而中國方面，則是進行等額的報復性關稅措施，使得美中貿易緊張局勢並無舒緩情況。中國商務部公告自 7 月 6 日起，對原產於美國的農產品、電動車、水產品等 545 項、約 340 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

面臨高額關稅的商品總額可能將再增加，美國貿易代表署正在審查中國輸美的額外 2000 億美元商品，擬對其課徵 10% 關稅，並考慮將關稅提升至 25%，可能在 9 月 5 日開始實施。

北京當局則於上週表示，若美國針對中國 2000 億商品課徵關稅，則其將另對美國總額 600 億美元的商品課予重稅，商品包含咖啡、蜂蜜和工業化學品等。

美國總統川普甚至提議對所有的中國進口商品課徵關稅，其他中國輸美商品總額約為 5000 億美元。許多美國企業表示關稅將提升商業成本，使商品價格提升，成本將轉移至消費者身上

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 週二 (7 日) 發布的研究報告顯示，美中貿易戰將使全球 GDP 在 2020 年減少 0.7%，中國和美國的 GDP 將分別下滑 1.3% 與 1%。