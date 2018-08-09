摩根大通：為打贏貿易戰 不能排除川普會拋售美元當武器

由於美國總統川普將貿易戰拉大到多個戰場，經濟學家們開始認真思考，川普把自己對弱勢美元的偏好轉為實際行動的可能性。

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 在本週報告中指出，「雖然這並非我們的基本預測，但是我們不能排除會轉向更具干預主義色彩的貨幣政策，特別是當前政府有時會暗示對美元疲軟的偏好，或者對中國所謂貨幣操縱的反對。」

上個月川普就曾在推特上，指責中國與歐元區操縱匯率，造成美元升值，傷害了美國的競爭優勢。還對聯準會下「指導棋」，表示目前的緊縮政策會傷害經濟。

美國從 2000 年與 G7 國家共同提振歐元之後，就少見靠拋售美元來干預市場。在 2011 年，因日本地震與海嘯災情，造成當地人大量匯回現金，美國藉由美進美元以阻止日圓飆升。

川普先前對聯準會政策發表評論，分析師認為，不能排除川普可能以進一步的行動干預政策。

Feroli 相信，聯準會為壓低美元，可能會配合財政部行動。不過他認為，貨幣干預可能對貨幣政策沒有影響，因為聯準會可能透過在國內購買數量上足以抵消的美國證券，來「沖銷」上述交易，讓貨幣基礎保持不變。

Oxford Economics 本周報告中表示，如果中國打「匯率戰」並取得領先，人民幣的貶值可能會帶來全球走向通縮，因為美元走強會收緊全球流動性。