反擊川普！中國宣布對160億美元美國商品加徵25%關稅 8/23中午實施

美中貿易戰持續升級！今 (8) 日晚間中國宣布，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起實施。

貿易戰不斷延燒，上週五，中國揚言，將對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

週二，美國再度出手，公布價值 160 億美元的中國進口商品加徵關稅清單，稅率為 25%，8 月 23 日起生效。

中國不甘示弱，週三晚間，商務部、財政部 (刊出國務院關稅稅則委員會辦公室公告) 皆透過新聞稿宣布，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起實施。

新聞稿附件清單顯示，這 160 億美元美國進口商品，共有 333 個稅目，汽油、柴油、汽車、自行車、醫療儀器、金屬碎料等商品，都包括在內。

中國商務部以發言人名義，刊登聲明指出，「美方決定自 8 月 23 日起，對 160 億美元中國輸美產品加徵 25% 關稅，又一次將國內法淩駕於國際法之上，是十分無理的做法。」

聲明強調，「中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對 160 億美元自美進口產品，加徵 25% 關稅，並與美方同步實施。」

在此之前，美國已從 7 月 6 日開始，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅。

除上述 500 億美元中國商品外，美國政府還計畫「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵關稅，且稅率可能由原定的 10%，提高至 25%。