籲蘋果與中國分享發展紅利 陸媒：否則恐引發民族主義情緒

陸媒評論稱，蘋果公司會計年度第 3 季財報顯示，大中華地區，是其表現最好的市場，若蘋果想繼續賺中國市場的錢，應與中國民眾分享其發展紅利，否則在美中貿易戰升級的情況下，恐「引發民族主義情緒」。

由蘋果公司會計年度第 3 季財報可得知，大中華地區營收成長 19%，已連續 4 季超過 2 位數，是蘋果表現最好的市場；上週，蘋果市值突破 1 兆美元，成為全美首家市值破兆的上市公司。

CNBC 引述《人民日報》評論內容指出，美中貿易戰不斷升級，但蘋果在中國市場的銷售表現依舊優異，是帶動股價攀高的重要因素；然而，美國總統川普採取貿易保護主義，對中國企業造成嚴重打擊，如此一來，蘋果在中國市場的成功，極可能引發民族主義情緒。

該評論呼籲，中國是蘋果最重要的海外市場，若蘋果想繼續賺中國市場的錢，應與中國民眾分享其發展紅利，否則恐使蘋果暴露在憤怒與民族主義情緒之下。

評論提到，中國也是蘋果最重要的生產、加工基地，許多中國公司被納入蘋果供應鏈，這些廉價勞動力，讓蘋果持續從中受益。

評論認為，蘋果為中國帶來許多就業機會，但在此同時，蘋果也享受著中國市場創造的絕大部分利潤。

評論強調，美中貿易戰持續延燒，可能使蘋果這類美國公司，成為北京當局與美方「討價還價的籌碼」。