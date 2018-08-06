美股最長牛市即將出現 投資人須密切觀察6大重點

再不到三週的時間，美股就要出現史上最長的牛市。美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 首席分析師 Michael Hartnett 等華爾街的一些分析師已經開始慶祝倒數計時。

他在報告中指出：「準備為美股開香檳，再過 14 個交易日，標準普爾 500 牛市就要成為史上最長的牛市！總計 3543 天。」

但即使牛市創紀錄的可能性很大，未來幾天投資人也可能會陷入困境，因為貿易緊張局勢加劇以及其他障礙，讓目前為止強勁的財報季蒙上陰霾。

《MarketWatch》整理出在美股創紀錄之前投資人必須應對的一些重大問題：

獲利

FactSet Research 高級盈利分析師 John Butters 表示，第 2 季獲利不錯，標準普爾 500 指數企業獲利成長率為 24%，銷售額成長 9.8%。

根據 Butters 的說法，從 FactSet 自 2008 年第 3 季開始追蹤相關數據以來，大約有 80% 的企業財報超出預期，如果這個數字保持不變，那將是紀錄新高的比率。

瑞士信貸證券首席美國股票分析師 Jonathan Golub 表示，企業獲利的強勁成長可能會在今年下半年繼續，給股市帶來一個至關重要的推動力，「本季的驚人結果預計將在第 3 季和第 4 季繼續，預期營收成長分別為為 23% 和 21%。」

經濟

美國經濟繼續穩步成長。第 2 季國內生產總值成長 4.1%，是近 4 年來最快的增速。聯準會維持關鍵的目標利率不變，但將其對經濟的看法從「穩定」提升至「強勢」，代表其將在未來幾個月升息。

Capitol Securities Management Inc. 首席經濟策略師 Kent Engelke 表示，這是聯準會本世紀以來第二次將經濟稱為強勢經濟。他說：「上次聯準會在其政策聲明中描述經濟成長強勁是在 2006 年 5 月，就在國內生產總值成長 5.4% 之後。」

市場廣度

市場廣泛存在一些擔憂，市場廣度，也就是根據上漲股票與下跌股票的數量衡量市場的方向和健康狀況，近期出現惡化。

Baird 投資策略師 William Delwiche 表示，「那斯達克綜合指數在 7 月創下新高，但隨著上行力道衰退和動能仍然低迷，漲幅受到限制。當時指數中只有 50% 的股票交易高於其 50 天平均值，低於 6 月的 70%；只有 55% 甚至高於其 200 日均線，也低於 6 月的 60%。」

然而，BMO 資本市場首席投資策略師 Brian Belski 強調，投資人不應懷疑美股的彈性，並指出最近的漲幅「基本上是廣泛的，並且在市場上限之間保持平衡」。

市場估值

根據 Wego Bank Wealth Management 首席股票策略師 Terry Sandven 的說法，目前的估值普遍被視為高於歷史水平，標準普爾 500 指數的本益比大約是 12 個月獲利的 21 倍。但這仍低於 1 月底創下歷史新高時的 23.5 倍。

Bespoke Investment Group 分析師表示，「即使標普 500 的本益比僅比 1 月的高點低了幾個百分點，但現在看起來估值比當時看起來更具吸引力。」

貿易衝突

全球兩大經濟體美國和中國一直就關稅問題進行針鋒相對。川普政府表示將對額外的 2000 億美元中國進口產品加徵 25% 的關稅。作為回應，中國威脅要對 600 億美元的美國商品加徵高達 25% 的關稅。

GeoQuant CEO Mark Rosenberg 表示，「最近一輪的中國關稅威脅對美國來說應該不足為奇。美國貿易總額的 16% 來自中國，14% 的中國貿易來自美國，兩國都沒有先退讓的可能。」

他說，「地緣政治風險將繼續對股市構成壓力，未來幾週將出現更加動盪的貿易戰，中國將在北韓這樣的替代戰線上回擊。這些動態將抑制第 3 季和第 4 季全球經濟成長。隨著這種情況持續下去，川普總統可能會失去他 2018 年前兩季取得的強勁經濟成長。」

牛市修正

Voya 投資管理公司策略分析師 Doug Cote 和 Karyn Cavanaugh 就道瓊工業平均指數目前停留在修正領域進行了一次有趣的觀察。

他們認為，「市場疑惑修正和牛市是否可以共存，但答案明確是肯定的。事實上，不僅要進行修正，在成長型 / 價值型、大盤股 / 小盤股、國內型 / 國際型股票之間快速輪換才是真正的健全股市。」

週一美股特別值得關注。就道瓊指數而言，如果收盤時沒有退出修正領域，那將是自 1973 年 9 月 25 日創下連續 130 天紀錄後，史上最長處於修正狀態的時期。