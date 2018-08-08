美國6月JOLTS職位空缺超預期 勞動力市場需求強勁

周二美國勞工部數據顯示，美國 6 月 JOLTS 職位空缺 666.2 萬人，高於預期的 662.5 萬人，創 2000 年以來歷史第二高位，顯示出勞動力市場需求的強勁。前值 663.8 萬人修正為 665.9 萬人。

6 月 JOLTS 職位空缺也連續第三個月高於美國求職人數（628 萬）。職位空缺數量的增加可能意味著美國僱主難以找到技術匹配的員工。

勞工部數據顯示，6 月建築、製造、金融、教育與醫療服務職位空缺有所增加，但是在貿易與運輸行業出現減少。其中，教育服務的職位空缺增加 2000 人，金融與保險行業增加 31000 人，但運輸、倉儲和公共事業減少 84000 人。所有四個地區的職位空缺數量總數變化不大。

此外，6 月全美僱傭人數由 5 月曆史最高點 575 萬下降至 565 萬，僱傭率也由 3.9% 下降至 3.8%。截止 6 月的過去 12 個月內，美國經濟新增 250 萬個職位，僱傭人數增加 6660 萬人，裁員 6410 萬人。

金融部落格 ZeroHedge 指出，由僱傭人數與 12 個月累計職位數量變化的歷史關聯性來看，未來幾個月內，如果僱傭速度不下降，新增職位速度將大幅增加。

6 月美國勞動力自主離職人數略有下降，為 348 萬，6 月自主離職率仍維持在 2.3% 的高位，顯示出美國勞動力信心仍然高漲。5 月自主離職率為 2.4%，創下 17 年以來新高。勞工部數據顯示，6 月自主離職率最多的行業為教育，為 14000 人。6 月裁員人數由 162 萬上升至 172 萬。

上周公布的美國 7 月非農就業人數也顯示出勞動力市場的趨緊。華爾街見聞此前文章提到，7 月美國非農就業人數增加 15.7 萬人，刷新 2018 年 3 月以來新低，遠不及預期 19.3 萬人，不及預期的幅度為去年 10 月以來最大。美國 7 月失業率降至 3.9%，時隔 1 個月再次重返 4% 下方，符合預期。

分析認為，7 月份就業增長放緩可能是由於企業難以找到合格的員工，同時，勞動力短缺也正在穩步推高薪資水平。