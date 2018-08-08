文╱楊瑪利

一直以來中國大陸以一個中國為原則，本就打壓台灣的國際空間。蔡英文總統上台後，兩岸關係陷入冰點，大陸的打壓更是激烈，一樁接一樁。

蔡總統上台才兩年，已斷交四國；台灣已連續兩年不能參加世界衛生大會（WHA）；近來大陸要求 44 家國際航空公司更改對台灣稱謂，改名為中國台灣或台北等，竟然在大陸給出的最後期限前（7 月 25 日），改到一家不剩；而 7 月 24 日也傳出大陸主導的東亞奧委會（EAOC），硬是把台中市明年將主辦的東亞青年運動會的主辦權拔掉……。

但，近兩年來，儘管兩岸關係緊張；卻同時有愈來愈多台灣人民西進大陸發展，形成強烈對比。顯示不少台灣人民早把政治與個人前途，切開處理。儘管會生氣大陸打壓台灣，但讀書、工作、創業等，還是受到大舞台吸引，加速西進。

台灣發展停滯 人才難敵大陸拉力

的確，近兩年來大陸已陸續端出對台灣人民的「惠台」政策。二、三年前宣布，只要台灣青年到大陸的創業基地創業，將給予免租金、生活費的補助。近來大幅降低台灣高中畢業生申請大陸一流大學的門檻，只需學測均標就能免試申請；今年 228 更丟出震撼的惠台 31 條措施，進一步給予台灣各行各業到大陸發展的準國民待遇，包括對醫師、大學教授等專業師級人士。

一連串政策下，驚見台灣又出現新一波出走潮。而且最新出走的人才跟以往的製造業與台幹不同，已出現新臉孔，共有四大類：

一、西進年輕化，愈來愈多學生與社會新鮮人；二、外派台幹減少，直接西進找工作的人士增加；三、專業師級人才開始大舉西進，最明顯的是醫師、會計師、建築師、律師、機師等；四、製造業已退燒，互聯網與文創，是兩大熱門領域。

新西進熱潮的原因很簡單，台灣發展已趨緩停滯，連律師、建築師等專業人士的待遇都不高；而大陸正展開雙臂歡迎台灣人民，一拉一推下，年輕人才找未來、專業人士找舞台，自然西進。

然而本專題強調，若以為西進就能享有大舞台、薪水高、機會多，這是迷思。大陸人口是台灣的 60 倍，代表競爭多 60 倍，若不比在台灣時更努力，如何生存下來？

本期受訪者周思妤，28 歲，台大學士、北大碩士，這麼棒的學歷在大陸找工作時，曾被刷掉近 60 次，目前工作一共應徵四次才被錄取。

33 歲的創客林沄，開發了一款寵物線上教學平台「犬客 App」。他在北京的創業聚集地中關村成立公司，推出試用版就有 1 萬 2000 人下載，但投資人給他當頭棒喝，「沒有 10 萬用戶，根本不算什麼。」「成功是偶然，失敗是必然。」

中山醫學系畢業、已在台灣執醫 15 年的鍾榮，去年結束台灣工作，跑到深圳開診所，花了台幣 1500 萬元，把診所開得漂漂亮亮，但投下這麼多錢，他也不知道何時回收。

的確，西進也可能成為可悲台流。本期也訪問了不少台商與台幹，最後流落在大陸的心酸個案。

到底要不要去大陸，已是許多台灣人不斷自問的一句內心話。在這大時代氛圍下，《遠見》32 週年慶，特別耗時數月獻出〈我該不該去大陸？〉專題，除了紙本報導，還有數位專題、五支專題影音，深度與廣度的分析西進的機會與風險。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 8 月

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