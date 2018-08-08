李開復累積35年經驗 透析未來15年《AI新世界》

文╱陳育晟

「我的工作會不會被 AI（人工智慧）取代？」「如果我的工作被 AI 取代了，我該怎麼辦？」隨著 AI 成為時代顯學，不少人都很焦慮。

過去一、兩年來，從瑞士達沃斯經濟論壇，到大陸北京全球 AI 領袖峰會，大大小小的 AI 論壇中，皆可看到創新工場董事長暨首席執行官李開復，用理性、溫暖的口吻提醒世人正視 AI。

8 月 9 日來台分享最新觀點

2017 年 4 月，李開復《人工智慧來了》一書掀起旋風。當時，Google DeepMind 開發的圍棋軟體接連打敗韓國棋王李世?、大陸棋王柯潔，但當時許多人並不清楚什麼是 AI，於是李開復撰寫《人工智慧來了》，以易懂、客觀的筆觸介紹 AI。

33 歲就成為蘋果最年輕副總裁的他，1988 年獲得卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）電腦博士，1998 年加入微軟，負責在大陸籌設微軟中國研究院（現為微軟亞洲研究院），2005 年又轉戰 Google。多年擔任美國大企業在大陸營運的經驗，使他對大陸、美國的 AI 發展有深刻了解。

2009 年，他離開 Google，在北京成立創新工場，搖身一變成為年輕創業者的天使投資人，投資了不少新創公司。

近年來李開復的投資重點已轉到 AI，共投資約 60 家 AI 新創公司。包括在大陸以刷臉技術聞名的曠視科技（Face++）、無人車馭勢科技、降低企業使用 AI 門檻的第四範式、「AI 時代英特爾」的地平線機器人等。在美國，創新工場也投資洗碗機器人、採草莓機器人等。

今年 8 月，李開復又推出新書《AI 新世界》，堪稱是他過去 35 年來的經驗分享，提出對未來 15 年 AI 發展的預測。

他認為，大陸 AI 將逐漸迎頭趕上美國。兩國加起來共有「七巨人」，包括 Google、亞馬遜、臉書、微軟、騰訊、阿里巴巴、百度，在各領域累積龐大數據，影響力倍增。

他也預測，未來有許多缺乏溫度與創意的工作將被 AI 取代，例如全球有 2000 萬個電話客服工作，就有消失危機。

本書用英文書寫，台灣中文版搶先在英文出版前成為全球首發版本。有 14 年出版經驗的本書編輯、天下文化副總監邱慧菁表示，像李開復這樣的華人作者，要打進美國書市很難，但他不僅出書，還邀請到蘋果前 CEO 約翰．史考利（John Scully）、微軟 CEO 薩帝亞．納德拉（Satya Nadella）、奇點大學共同創辦人彼得．迪亞曼德斯（Peter Diamandis）、鴻海總裁郭台銘等具世界知名度的人士寫序，非常不容易。

迪亞曼德斯盛讚，李開復身處 AI 革命的最前線，幫助讀者超越思想的界限，對想要了解人類未來的人而言，是不可錯過的巨作。

8 月 9 日，李開復應遠見．天下文化事業群邀請來台演講，談談他觀察到的「AI 新世界」。《遠見》搶先在《AI 新世界》上市前夕，獨家專訪李開復，以下為專訪精華：

人的關懷與溫度無可取代

《遠見》問（以下簡稱問）：請問書寫《AI 新世界》的緣起？

李開復答（以下簡稱答）：我去年出《人工智慧來了》，是技術的普及。今年這本是完全不一樣的書，描述我個人認為未來會發生什麼。

這是我自己 30 多年做人工智慧，做投資、創業所累積的經驗，讓我來判斷未來人工智慧會帶來什麼樣的好處，還有要帶來什麼樣的挑戰，對未來 15 年做一個預測。

問：在 AI 新世界，人類的工作心態和型態會怎麼改變？

答：很多人認為，人生目的就是努力工作。我加班，一天工作 10 到 12 小時，多掙點錢，可以給我的後代帶來更好的生活。這是過去 200 年的核心思想。

現在，人工智慧來了，絕大多數重複性的工作都會消失。當然我們可能會覺得這是災難，人們沒有工作了怎麼辦？但是，我覺得不用太擔心，因為人工智慧會創造很多財富，有辦法讓下一代走更好的路。

人工智慧未嘗不是上天的安排，讓我們不要再把人生的追尋和目的，放在重複性的工作。

我們就問一個簡單問題，人工智慧不能做什麼？第一個，人工智慧不能做創造性的事情。第二個，人工智慧是沒有愛，沒有關懷的。我們應該把更多的精力，放在那些讓我們更有創造力的事情。

另外一方面，人工智慧總是冷冰冰的。人的特點就是有關懷、有溫度。我們怎麼樣能夠找出更多機會，讓關懷的心、正面能量發揮出來。

問：本書提到中美有七家引領全球發展的公司「七巨人」，這七巨人如何影響 AI 發展？

答：人工智慧有四波浪潮。最早的一波是網路公司。人工智慧需要在某一個領域，蒐集大量數據，用這個數據產生模型、智慧、判斷和推測。

中國、美國是兩個最大的市場，所以蒐集最多數據。在美國是微軟、Google、臉書、亞馬遜，在大陸就是百度、阿里巴巴、騰訊。

這一些公司有先發的優勢，搜索引擎有了海量搜索，電子商務有了海量的人購買，社交網絡有了各種人的行為、點讚，這些數據是能產生巨大的價值。

台灣要打高品質的數據戰

問：你提到有很多工作會被 AI 取代，這個論點在《AI 新世界》是否更明確？

答：書裡我畫了一個圖，X、Y 軸分別是創意和溫度。右上角，高創意、高溫度的工作，就是 AI 不能取代的，當我們看到孩子這方面有才華，要往這邊推。

右下角是低溫度、高創造力，例如科學家、寫劇本的藝術家。這些也大部分是人的機會，但不要排除，AI 會愈來愈有創意。

左下角是低溫度、低創意的工作，這些基本上就是沒戲唱了，會全被取代。而且是白領先被取代，取代藍領還有點難。比如說我要在工廠做一個很精密的東西，需要用靈活的雙手，這個東西現在 AI 還做不出來。

左上角是低創意、高溫度。這一些因為是低創意，AI 是完全可以做的。但是它需要高溫度，比如飯店的服務人員、導遊、老人的照服員，顧客是不喜歡被 AI 服務的。

書裡有一個故事，美國創業者做了老人陪伴機。後來發現它被使用最多的功能，不是唱歌、聽歌，看電視、點外賣，而是客服。客服一打開，老人就對它說：「你知不知道我的孫女好可愛喔？我女兒兩天沒有給我打電話了，我應該怎麼辦？」這就是溫度。嚴格來說，老人照顧除了扶他們、幫他們洗澡，陪聊也很重要。

問：你在這本書提到，大陸 AI 發展會迎頭趕上美國，美國人應該讀了很緊張吧？

答：應該會很緊張，但這不只是我寫，紅衫創始人麥克 ‧ 摩里茲 （Michael Moritz）也寫了一篇文章。他說，「中國人的勤奮把我們打敗」。

我很清晰描述，光靠勤奮是不夠的。還要有市場、不怕死的創業者。雖然我也提到大陸政府的政策引導，但政策放在最後。

大陸是天時、地利、人和造成的市場，有龐大資金，因為市場大，很多人願意投資，然後就培養出很多厲害的 VC（創投資金）。

沒有 VC 也是不行的，這些 VC 就會投創業者，讓他們變得很厲害，創造出很好的公司，這些公司就會吸引更多的用戶，蒐集更多的數據，讓他做更聰明的 AI，又吸引更多用戶，（生態系）就源源不斷轉起來了。

問：台灣在 AI 時代，會有什麼角色？

答：AI 裡面比較重要的環節就是晶片跟半導體的領域。尤其 AI 第三、第四波浪潮會有更多傳感器，無所不在捕捉各種數據，這些數據能夠被 AI 蒐集起來，做更好的決策跟判斷。

能夠受益於晶片的國家，世界為數不多了，當然還是中、美為主，但是台灣也有一席之地，而且晶片產業是面向全球。

應用端的話，台灣有些數據還是有一定的價值。數據不只是純靠量，品質太差還是有挑戰。台灣的健保數據，相對別的國家是高品質的。

人才方面，現在台、清、交的 AI 人才還不錯。這三個學校都做滿久 AI，幾個教授都很有名，寫過很多論文，這一批人對外商是有吸引力的。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 8 月

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