濕疹患者壓力大，家人如何陪伴？

【採訪整理／王臻欣、張郁梵】

根據調查，超過 30％的皮膚炎患者同時患有憂鬱症或焦慮症，而引起情緒困擾的原因，主要來自旁人異樣的眼光。

許多民眾看到症狀較嚴重的濕疹患者時，常會誤以為是傳染病而避之唯恐不及。其實，濕疹最常見的原因是壓力，當人體在承受過大的壓力時，身體會採取一些步驟來自保，而當壓力反應啟動時，壓力荷爾蒙就會增加，進而破壞免疫系統，引起像是溼疹等發炎反應。

究竟當濕疹患者因為壓力大，而出現情緒障礙時，親友該如何給予協助？

今年 6 月，香港一名濕疹女患者因承受不住濕疹帶來的長年困擾，而在失控殺害雙親後自殺。當這起倫常慘案發生後，大家才意識到濕疹患者承受的社會壓力。患者不僅得忍受濕疹反覆復發帶來的生理痛苦，還得承受他人的異樣眼光，到底患者們應該如何處理情緒問題？親朋好友又該如何支持患者呢？

濕疹是一種很常見的皮膚病，指的是一組臨床症狀，但具體疾病分類上還沒有準確的定義。由於濕疹屬於過敏性或刺激性疾病，因此不具傳染性。雖然不同年齡層都有機會得到，但研究顯示，兒童更容易患有濕疹，約 10～15％的兒童都患有濕疹。

皮膚科診所院長陳玄祥醫師表示，濕疹患者很常見，平均每 10 位皮膚科患者就有 4～5 人是因濕疹而到門診求醫，且患者年齡分布大，但普遍多為國小前的學童或 50 歲左右長者。

寫日記、轉換角度立場

緩解因濕疹帶來的情緒困擾

上述香港因濕疹而導致的慘案引起不少人關注濕疹病患的心理狀況，陳玄祥醫師表示，患者中不少女性因濕疹症狀集中在臉上，而造成不小的壓力，更有患者反映因為濕疹症狀而不敢到公共游泳池等地方，以免別人以為是傳染病。

雖然不排除該名香港案例原本就有家庭問題或憂鬱症狀，但心理治療所所長張銘倫臨床心理師認為，濕疹發作時，身體的不適以及外貌的變化都可能導致患者情緒造成困擾，例如出現焦慮以及自信心下降等問題。

尤其濕疹發作時，或多或少都會影響到外觀，不少民眾因對濕疹不了解，擔心會被傳染，像 2016 年時就曾有一間兒童室內樂園以其他遊客擔心濕疹會傳染為由，拒絕一名濕疹女童進入。面對這些情況，不少濕疹患者都會感到沮喪。

對此，張銘倫臨床心理師表示，「沒有過不去的問題，只有過不去的自己。」建議患者把主觀想法換到客觀的角度，很多時候都是自己的觀點跟角度導致問題災難化，讓情緒更加焦躁，其實事情沒有那麼嚴重。「可以想像有一位有經驗的智慧長輩在身邊陪伴自己，並試想對方會作出哪種回應，這樣可以幫自己解決問題。」

張銘倫臨床心理師建議患者，如果覺得壓力過大時，可以採取正向循環的生活型態，維持作息正常、補充營養、保持充足的運動，除了有助於紓壓外，還能提高身體的免疫力。另外，也可以嘗試以寫日記的形式去抒發心情，或是找身邊信任的人，例如家人、朋友、師長傾訴，避免壓抑情緒。如果情況始終沒有改善，可以勇敢地到身心科或心理治療所尋求專業協助。

對於濕疹患者來說，面對濕疹反覆發作，以及病情帶來的情緒困擾時，家人和朋友的支持相當重要。除了傾聽患者的心聲外，張銘倫臨床心理師提醒親友們要多關注患者的情況，由於情緒病沒有明顯病症，旁人常不知道患者身心承擔極大的壓力，倘若家人朋友們不理解，就會加重患者的心理負擔，所以應盡量避免指責或是過分的督促。

當然，患者可能不知道該如何訴說自己的情感，更有可能未能及時了解自己的情緒已出現問題。張銘倫臨床心理師提醒，假如發現患者的情緒或個性已出現巨大變化，或是情緒波動變大時，應多加留意、陪伴，並適度給予患者支持。假如情況沒有改善，更應鼓勵患者到身心科或心理治療所就診。

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

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