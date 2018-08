六角Q2獲利回溫 單季EPS 1.23元 Q3旺季再添柴

六角 (2732) 第二季獲利動能回溫,營業淨利 6771 萬元,較上季倍增,年增 18.42%;稅後淨利 4568 萬元,季增逾兩倍,年增 13.68%,單季 EPS 1.23 元。六角表示,第二季營益率達 7%,季增 2 個百分點,主要由於今年第一季營運受到轉投資王座餐飲大舉擴張以及澳洲 Infinite Plus Pty. Ltd 跨入餐飲,致影響毛利率、營益率表現,並於第二季已見改善。六角在持續展店與拓展新品牌經營下,導致初期營業費用較高,以致影響獲利表現,而六角指出,第二季起,王座餐飲進行汰弱留強,將資源集中在「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」與「大阪王將餃子」等品牌,營業費用率持續下降中;澳洲 Infinite Plus Pty. Ltd 部份,在當地經營團隊主導下,於高薪資水準的澳洲,從工作時數切入進行有效成本管理,營業費用率亦降低超過 6%。



六角今年在併入杭州瑞里後,上半年茶飲與餐食的比重分別為 71% 與 29%,以個別品牌占整體營收比重來看:Chatime 41%、杭州瑞里(黑瀧堂、果麥)25%、杏子 15%、段純貞 7%、大阪王將 5% 與其他 7%;以營收項目來看,比重則分別為:直營店 40%、原料銷貨收入 48%、加盟及權利金收入 12%。



而六角 7 月營收 3.68 億元,創下單季歷史新高,月增 16.41%,年增 65.03%;累計前 7 月營收 20.90 億元,年增 58.41%。六角表示,「Chatime 日出茶太」力拼全球雙位數成長展店動能,7 月開出台北天成、捷克布拉格、加拿大艾德華王子島、非洲模里西斯、墨西哥、法國羅浮宮、法國 La Vallee Village outlet 等店,加上杭州瑞里「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌,在中國市場市佔率持續提升,以及「大阪王將」開出高雄義大店等,帶動 7 月營收衝上歷史新高。



六角對下半年營運展望看法樂觀審慎,在於第三季起進入傳統餐飲旺季,從過往營運表現來看,下半年將會明顯優於上半年,而獲利狀況已於第二季回溫,預期下半年隨著新展直營店加速挹注營收貢獻並帶動經濟規模持續擴大,獲利回溫情況可再顯著。此外,杭州瑞里今年展店雙位數成長目標不變。



在王座餐飲與澳洲事業部份,六角指出,今年王座餐飲總店數預計較去年增加 23 家,下半年營運持續增溫中;澳洲部分則在逐步調整營運式後,未來亦會循王座餐飲模式,不排除代理其他品牌,以縮短學習曲線積極搶占當地餐飲市佔率。