勤誠上季獲利回升逾倍 上半年EPS 1.56元 將落實精實管理

伺服器機殼廠勤誠 (8210) 公告半年報，上季合併營收 14.98 億元，歸屬母公司稅後淨利 1.32 億元，較首季回升 1.4 倍，年增率 25.7%，EPS 來到 1.1 元。累計上半年合併營收為 28.88 億元，歸屬母公司淨利 1.86 億元，年減 18.8%，EPS 1.56 元。



就本業來看，第二季毛利率 23.02%，較首季的 23.16% 略減，較去年同期減少 3.3 個百分點，營益率 8.56%，季減 0.65 個百分點，較去年同期的下滑 2.72 個百分點，寫下次低紀錄。



勤誠今年受惠雲端資料中心需求成長，第二季合併營收 14.98 億元，季增 7.8%，年增率達 13.93%，創歷史次高紀錄。與去年同期相較， 出貨市場比重改變，使毛利率下滑，然美元升值， 認列匯兌利益回沖 3881 萬元，第二季歸屬母公司淨利 1.32 億元，EPS1.1 元。



以產品組合來看，第二季伺器 / 存儲機殼產品比重達 96%，產品透過系統整合商 (SI) 出貨，佔營收比重 69%，其次是 ODM/EMS 出貨，佔比 20%。以出貨區域來分，中國市場佔 53%，美國市場佔 24%，合計佔勤誠營收逾 7 成。中國市場占比仍較高之下影響毛利率。



勤誠表示，Purley 新平台換機效益顯現，加上精實管理逐步落實，下半年營收獲利展望樂觀。