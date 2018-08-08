昱晶Q2 EPS-0.66元 昇陽光電Q2 EPS-0.6元 三合一倒數計時盼綜效展現

太陽能產業遭遇到中國縮減新一年度補助衝擊，具有市場潛力的印度也加入貿易戰，祭出高額關稅，整體產業市況嚴峻，電池廠新日光 (3576)、昱晶(3514)、昇陽光電(3561) 三合一籌組「聯合再生能源」公司，昱晶、昇陽光電公布第二季財報，昱晶第二季稅後淨損為 3.53 億元，虧損較前一季減少 36%，每股淨損 0.66 元，昇陽光電稅後淨損 2.21 億元，每股稅後虧損 0.6 元。昱晶第二季營收 20.86 億元，毛損率 19.8%，營損率 27.2%，稅後淨損為 3.53 億元，每股淨損 0.66 元，第二季虧損較第一季縮小 36%，昱晶表示，新日光、昇陽光電合併案目前按進度進行，期許聯合再生能源成立，協助台灣太陽能電池產業擺脫過去純代工廠的角色。



太陽能產業仍處於供過於求的環境下，昇陽光電第二季營收 11.19 億元，季減率 14.54%，毛損率為 4.85%，稅後淨損為 2.21 億元，每股稅後虧損 0.6 元，透過產品組合的調整，第二季稅後淨損 2.21 億元，較去年同期稅後淨損 3.27 億元減少 48%，昇陽光電指出，三家公司完成整併工作，擴大台灣高效模組市場占有率與電廠開發業務。