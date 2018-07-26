茶飲動能續旺 六角邁開填權息腳步 H2營收有望再創高

六角 (2732) 今日除權息，每股配發現金股利 3.94 元、股票股利 0.49 元，合計 4.44 元，除權息參考價為 80.59 元。在上半年營收創同期新高帶動下，六角今日開盤即穩步填權息，盤中皆維持逾 2% 的漲幅，股價最高來到 82.4 元，最終以 82.30 元作收，漲幅 2.11%。中國杭州瑞里於今年開始併入六角業績，推升上半年營收年增 57%，創下同期新高，再加上下半年全球展店加速，法人預估，六角今年全年合併營收可望較去年有 40-50% 的成長，再創營運新高。



法人指出，六角提供瑞里國際加盟及財務管理能力，預計今年將在 3、4 線城市擴大布局，規劃今年底展店目標上看 1600 間；此外，日出茶太也將持續展店，預計今年底旗下茶飲據點將達 2500 間，茶飲營收比重將達 65%。