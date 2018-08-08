〈財報搶先看〉Nvidia具兩大持續競爭條件 高盛上調目標價

半導體廠 Nvidia(NVDA-US) 將在 8 月 16 日公布第 2 季財報，高盛銀行重申對其「買入」的評級並上調目標價格，分析師指出，Nvidia 數據中心表現優異，且新款 GPU 晶片將帶動銷售，該公司具持續在此產業持續競爭的能力。

高盛的分析師 Toshiya Hari 將 Nvidia 的目標價格從 310 美元上調至 324 美元，比 26 日收盤價格 256.95 美元高出約 26%，數據中心的業務擴展與即將推出的新款 Volta 架構 GPU 晶片為主要利多。

Nvidia 股價日線走勢圖

Hari 表示，Nvidia 有著多個長期發展的終端市場，如布局 PC 遊戲、數據中心、自動駕駛輔助系統 (ADAS) 與自動化車輛 (AV)，僅有為數不多的半導體廠商具有此能力，因此該公司的毛利率與報酬率能優於競爭對手。

Arthur Wood Equity Research 的分析師 Jeff Johnston 指出，Nvidia 在數據中心表現具領先地位，尤其是 AI 和深度學習的研發，這種領先優勢可再持續 12 至 18 個月。

此外，華爾街機構可能低估了 Nvidia 的獲利能力，市場預測數據中心的毛利率為 64.3%，但 Hari 預測毛利率有望達 83.4%，且他樂觀認為，數據中心的營收將在第 3 季季增 20%。

Nvidia 仍未公布 Volta 架構 GPU 晶片的推出時間，正面影響仍未完全在股價中訂價，將有望持續推升股價。Hari 預測，第 3 季遊戲晶片的營收將季增 7%，但若是新款晶片在 8 月底前推出，則可能會有更大的增長。

分析師表示，投資者可在第 2 季財報會議中持續關注關於新款晶片的消息，數據中心業務和 Volta 晶片將為 Nvidia 增長前景的兩大核心因素。



華爾街預測，Nvidia 第 2 季經調整後每股純益為 1.85 美元，年增 82%，營收為 31 億美元。挖擴需求減弱，以及台積電遭病毒攻擊，將成為 Nvidia 表現的不確定因素。