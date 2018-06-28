下半年將推新品 華爾街喊：快買NVIDIA！股價上看300美元

華爾街看漲繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）(NVDA-US) 股價，因為輝達今年稍晚將推出新一代遊戲顯卡。

分析師 Raymond James 重申輝達股票評級為「優於大盤」，並預估該公司 10 月一季的的財報將優於預期。

分析師 Chris Caso 週三 (27 日) 向客戶表示，「我們與通路夥伴一起對輝達做了季度中期檢查，對我們今年下半年遊戲和數據中心的估計非常放心。10 月一季，輝達將受惠於新遊戲產品循環，這讓我們更添信心，這預計會是個催化劑，是潛在上行動力。」

Caso 對輝達股票設定的目標價為 300 美元，以週二收盤價計算大約還有 24% 漲幅。

分析師認為市場對輝達下一代晶片的需求非常樂觀，估計輝達 10 月一季遊戲部門銷售額將季增 10%。

「有鑑於我們對 10 月一季推出的新品信心提高，且最近經歷短缺，積累市場需求，輝達闊別 2 年才發表新品，我們還認為對 10 月一季遊戲營收的估計可能太保守了。新品真的推出後，將會是重大催化劑，且輝達核心遊戲市場已經積累大量需求，只要新品一推出，市場就會立刻搶購。」

在競爭對手英特爾 (Inte) (INTC-US) 因 CEO 下台而遭降評之際，輝達更是炙手可熱。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 調降英特爾評價，自「符合市場表現」降為「遜於市場表現」，目標價自 54 美元降至 42 美元。

Benchmark 分析師 Mike Burton 則給 Intel 和 AMD (AMD-US) 股票評級均為「持有」，但給予輝達「買進」評級。

Burton 認為英特爾有很多令人擔心之處，例如伺服器業務目前的成長在「甜蜜點」，因為處於強勁的支出環境下，但今年下半年可能遭遇「不太有利的組合」而成長放緩，他指出甫下台的執行長 Krzanich 先前曾承認，今年下半年有些市場份額會流失給 AMD，問題在於流失多少。

此外，加速器晶片的競爭也越來越激烈，尤其是輝達的 GPU。

Burton 認為，英特爾的 10 奈米製程一再延誤，原有的晶片製造技術優勢幾乎盪然無存，投資者反而傾向看好台積電 7 奈米製程 (兩者幾乎沒有差距)。雖然近期內，「沒什麼證據顯示，這會對客戶、數據中心或編程業務部門造成嚴重傷害，但是依舊令人擔憂，因為英特爾就是靠半導體製程技術領先群雄，這是其核心能力。」

反觀輝達，Burton 給予目標價為 280 美元，認為該公司趕上「許多最熱門的運算潮流」。

「雖然估值有一些高，讓我們有點駐足，但因為該公司的核心市場在數據中心和消費者 GPU 即將到來的 Volta 產品週期 (預計今年下半年)，所以我們預計該公司需求會持續成長，有上行空間。」

券商 FBN Securities 分析師 Shebly Seyrafi 也看漲輝達，給予「優於大盤」的評級，目標價為 300 美元。

Seyrafi 認為，只有少數幾家企業專攻熱門且即將蓬勃發展的 AI 和機器學習，而輝達是其中之一，他認為機器學習晶片的銷售額在去年成長 133% 之後，今年還能再成長約莫 57%，在 2021 財年營收的占比將自一年前的 12% 提升到 28%。

今年迄今，輝達股價漲幅達 25%，遠高於 S&P 500 的 2% 漲幅。

但週三交易，輝達挫近 2.6% 至 235.72 美元。