無視利空 再度接近記錄高點 美國股市的四大強項

根據 CNBC 分析報導，由推文到科技股，再到貿易戰，投資人今年有千百個理由退出美國股市。然而，S&P 500 却又再度接近歷史高點。

驚悚的新聞標題，並未能撼動投資人，他們的焦點只一味盯著基本面。成長的經濟，創新高的企業獲利，加上白宮與國會對股市的友善氣氛，讓分析師不得不預期這史上第二長的多頭走勢仍有上檔空間。

至週一收盤為止，S&P 500 今年以來上漲了約 7%，距歷史高點僅差約 22 點。四大理由持續推升著股市上漲：

1. 企業健康且大方

由於史上最大之一的減稅案，美國企業於 2018 年表現亮麗。

第二季企業獲利可能較去年同期上升 24%，與第一季相當。有 80% 的企業公布獲利優於預期，創 FactSet 機構於 2008 年追綜該數據以來的最高水準。

企業利用大把獲利，大舉買回自家股票，推升了其股價。其中科技業佔回購金額約 40%。

2. 經濟

整體而言，美國經濟依舊成長，第二季 GDP 成長達 4.1%，且至少短期內，成長將能持續。在經濟擴張期間，股市鮮少出現空頭走勢。

高盛分析師在近來發布的報告中說：「在過去，經濟持續成長，絕對有利股市報酬率，正面報酬率的機率極高，大跌的機率則偏低。此外，良好的股市報酬率會一直持續到經濟緊縮開始之前五個月，這顯示在經濟未見衰退情況下，投資人提前退場，極其不宜。」

3. 央行介入

在美國，聯準會 (Fed) 持續升息，但堅稱政策依舊寬鬆，意在安撫並支撑股市。

全球其他央行則緩慢退出振興政策。但美國以外的各國央行正聯合其主權財富基金，協助支撑股市。根據 Gluskin Sheff 公司經濟學家 David Rosenberg 估計，日本央行持有 2500 億美元主權財富基金，瑞士央行持有 1800 億美元，他們均投入大筆基金進入股市。

挪威亦將 8600 億美元主權財富資產中的 60% 投入了股市。

Rosenberg 說：「預防崩盤乃全球央行要務，而且他們的口袋很深。」

4. 政治催化劑

川普總統發動了全球貿易戰，撼動了股市，但傷害僅屬短暫。股市很快又重新回到基本面。

來自華盛頓的下一波壓力，應是期中選舉。如果分析師預測正確，具選舉結果可能讓美國政府正式分裂。

那麼股市會如何反應？一位分析師認為，這對投資氣氛其實可能屬利多。

Raymond James 公司分析師 Ed Mills 說：「根據目前的情況與歷史的對照，預期 2018 期中選舉結果是，共和黨守住參院多數，眾院多數則將拱手讓給民主黨。我們認為，這對股市可能形成最適宜的情況。」

「共和黨掌控參院，讓川普提名的官員能通過聽證會，有利政府推動放寬管制法案，」Mills 指出。「民主黨掌控眾院，則有利讓財政與社會保守黨議員阻擋的法案獲得通過。」