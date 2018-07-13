投資回報率最高產業是科技和媒體 Nvidia和Netflix領先群雄

如果你過去 5 年在公開市場上賺了不少，那麼很可能你大多是投資在科技和媒體產業。

據波士頓諮詢集團 (Boston Consulting Group) 一項最新的全球調查，2013 年至 2017 年股東回報率最高的 9 家企業大多來自這兩個產業。晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 是第一家，其次是 Netflix (NFLX-US)、Broadcom (AVGO-US)、中國的騰訊 (0700-HK ) 和 Facebook (FB-US)。

BCG 資深合夥人 Alexander Roos 表示，「在過去研究的 20 年歷史中，我們從來沒有看過這兩種產業躍居主導地位：科技和媒體出版。」「這也明顯地昭示了科技、數據和內容是如今創造價值關鍵的資源。」

BCG 在其 Value Creators 研究中，透過對股票進行資本增值並股息成長來衡量股東總回報率 (TSR)。中國烈酒製造商和銷售商貴州茅台 (600519-CN) 排名第 10，在科技和媒體以外的企業中名列前茅。

該研究對全球 2425 家企業的 5 年平均 TSR 進行排名。名單上排名前 10 名的企業的 5 年平均 TSR 為 49%，其中 Nvidia 為 76%，Netflix 為 71%。

Facebook 在進入評等的第一年就獲得了前五名，該公司目前已經上市 5 年，平均 TSR 為 46%。

前 10 大企業中有 5 家位於亞洲：預定今年移至美國的 Broadcom、騰訊、索尼 (6758-JP)、Keyence (6861-JP) 和貴州茅台。去年的分析涵蓋了 2012 年至 2016 年期間，僅有 3 家亞洲公司進入前 10 名。

BCG 副主席 Hady Farag 表示，「在統計中亞洲新興企業的強勁 TSR 表現表明，今天占據媒體重要版面的全球大型股可能在未來幾年面臨新的挑戰者。」「請注意全球各地嶄露頭角的公司，它們可能會成為下一波市場新成員、競爭對手和收購者。」