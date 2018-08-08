香港寬頻107億收購匯港電訊 交易料明年第一季完成

香港寬頻 (1310-HK) 昨(7)日晚公佈，將以港幣 107.48 億元總代價，收購私募基金 TPG 及 MBK 手上匯港電訊 (WTT) 的全部權益，交易料明年第一季完成；2 家私募基金收購不到 2 年再度易手，帳面獲利逾 1 成。香港寬頻昨收報港幣 12.26 元，跌 0.809%。

TPG 及 MBK 是於 2016 年 10 月以港幣 95 億元收購九倉電訊，雙方各佔一半股權，去年 6 月九倉電訊易名為匯港電訊。

這次雙方出售匯港的作價為港幣 107.48 億元，香港寬頻將以每股港幣 11.2 元發行新股，支付其中逾港幣 35.48 億元，股份將設有 18 個月禁售期，配售價則較昨日收盤價港幣 12.26 元折讓 8.65%；另集團將發行港幣 19.4 億元、換股價為港幣 11.6 元的無息賣方貸款票據，換股價則較昨日市價折讓 5.38%，並承擔匯港電訊港幣 52.59 億元債務。

若全數轉換賣方貸款票據後，TPG、MBK Partners 各自的股權將進一步升至 16%，合計持有 32% 股權，超越現時香港寛頻第一大股東加拿大退休金計劃投資委員會。

連同股份及行使無息賣方貸款票據，TPG 及 MBK 將持有香港寬頻已擴大股本 16%。若香港寬頻未取得股東同意完成交易，將須支付「分手費」港幣 3.5 億元。

MBK Partners 和 TPG 各自有權提名一位人士在交易完成後加入香港寬頻董事會，並須經香港寬頻股東批准。集團預期，交易將於 2019 年第一季完成，交易須經香港寬頻股東和監管機構批准，以及達成其他先決條件。

加拿大退休金計劃投資委員會及 GIC 已向香港寬頻提供不可撤銷承諾，據此承諾於股東特別大會上投票批准建議交易。

香港寬頻預期，與匯港電訊合併的協同效應，將自完成後第三年起全面反映，按年化基準計將為合併公司節省約 6000 萬元資本開支，旗下企業解決方案市場規模將增加 1 倍以上。

匯港電訊擁有 4 大業務，數據、話音、國際直撥電話 (IDD) 及信息技術分別佔 55%、17%、13% 及 15%。由於匯港電訊專注於較大型企業客戶，而香港寬頻專注於中小型企業，合併將會高度互補。今年上半年匯港電訊收益達港幣 10.48 億元，與去年同期持平；除稅後虧損擴大至港幣 2100 萬元。