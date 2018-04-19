香港寬頻被駭 4.3萬客戶信用卡資料外洩 香港近3年最多

香港寬頻客戶資料庫被駭客入侵，涉及約 38 萬個固網及 IDD 服務客戶，包括姓名、通訊地址及身分證號碼等，更有 4.3 萬名客戶的信用卡資料外洩，是香港近 3 年來最多信用卡資料外泄的事件！香港寬頻已報警，並將通知受影響客戶及個人資料私隱專員。

綜合香港文匯報、星島日報報導，香港寬頻 (1310-HK) 昨 (18) 日收盤後發公告指，於 4 月 16 日，集團發現一宗未經授權接觸其一個已停用客戶資料庫的事件。該資料庫包括集團截至 2012 年約 38 萬條固定及 IDD 服務客戶及服務申請人記錄，約佔其 360 萬條客戶記錄的 11%。

該資料庫最後更新時間為 2012 年，存放資料包括客戶姓名、電郵地址、通訊地址、電話號碼、身分證號碼，以及約 4.3 萬人的信用卡資料。

香港寬頻已即時進行深入的內部調查，以及外聘網絡安全顧問團隊，對所有系統及伺服器進行全面檢查。同時，公司立刻採取緊急措施，避免同類事件再度發生。

對於外界關注如何處理舊客戶資料，香港寬頻指出，調查正在進行中，一般來說，平時客戶資料都會加密。公司做法會將現有客戶資料存放於活躍資料庫中，而不續約的舊客戶資料，在約滿後 6 個月內仍可被客戶服務團隊讀取，以方便員工為客戶翻查帳單或跟進儀器退還等事情。舊客戶資料在 6 個月後就會被轉到資料後端系統 (data backend)，而這些資料會到 7 年後才會被刪除。

香港寬頻非常重視這次事件，已立即於周二向警方報案，並將會通知受影響的香港寬頻客戶及通報個人資料私隱專員。警方昨日表示，已接獲相關報案，網絡安全及科技罪案調查科正跟進調查。



受事件影響，香港寬頻今 (19) 日開盤股價一路下跌，最新報 9.46 港元或 - 2.775%。

