香港寬頻有限公司公布2018年2月28日止六個月中期業績

住宅及企業業務表現強勁 以 J 曲線的姿態繼續上揚

香港 2018 年 4 月 19 日電 / 美通社 / -- 香港寬頻有限公司（「香港寬頻」或「公司」；香港交易所股份代號：1310）今天宣布其截至 2018 年 2 月 28 日止六個月的未經審核綜合業績。期內公司在成功推行四合一服務策略及全面整合新世界電訊業務（「新世界電訊」）方面取得收成，帶動住宅及企業業務表現均以強勁的 J 曲線姿態繼續上揚。2018 年度中期業績重點包括：

收益、息稅折舊攤銷前利潤及經調整自由現金流均實現強勁增長，分別按年增長 22%、23% 及 24% 至 18.68 億港元、5.94 億港元及 2.37 億港元。

住宅收益增長 17% 至 11.01 億港元。過往全數基本住宅 ARPU 由 2017 年上半年的 166 港元按年增長 4% 至 2018 年上半年的 173 港元，且每月客戶流失率保持低位。

企業收益增長 19% 至 6.79 億港元。

董事會建議中期股息按年增加 18% 至每股 26 港仙。



香港寬頻持股管理人及行政總裁楊主光和香港寬頻持股管理人及營運總裁黎汝傑在 2018 財政年度中期業績發布會上，公布公司的業務表現強勁，以 J 曲線的姿態繼續上揚。

成功實施四合一策略 帶動住宅服務收入及 APRU 強勁增長

香港寬頻透過全面推行包括寬頻、固網話音、over-the-top（「OTT」）內容及流動通訊服務的四合一服務組合策略，帶動住宅收入按年增長 17%。來自每名住宅用戶的每月平均收入（「ARPU」）由 2017 年上半年的 166 港元，按年增長 4% 至 2018 年上半年的 173 港元，寬頻用戶市場份額於 2017 年 12 月 31 日保持在 37%（根據通訊辦最新的統計數字計算）。

香港寬頻的流動通訊服務繼續高速增長，住宅市場登記流動通訊用戶由 2017 年上半年的 218,000 戶，增至 2018 年上半年的 313,000 戶。透過推出高月費計劃，流動通訊（無寬頻服務）ARPU 顯著上升，由 2017 年上半年的 119 港元增至 2018 年上半年的 142 港元；流動通訊（有寬頻服務）ARPU 也由 2017 年上半年的 268 港元大幅上升至 2018 年上半年的 311 港元。

透過與 myTV SUPER 的緊密合作，香港寬頻把強大的 OTT 內容加疊至公司的寬頻服務組合。自 2016 年 4 月推出 myTV SUPER 組合以來，截至 2018 年 2 月 28 日，住宅寬頻用戶的解碼器訂購數目已達至 730,000 部，香港寬頻流動通訊用戶的手機應用程式訂購量也達 165,000 個。

全面整合新世界電訊 提升不同客戶市場的競爭優勢 推動企業業務高速增長

香港寬頻企業業務持續錄得強勁增長。受惠於全面整合新世界電訊，以及在中小企場的客戶基礎不斷擴大的同時，贏得市場內知名企業客戶合約金額較高的新項目，企業收益按年增長 19% 至 6.79 億港元。期內，我們的企業客戶錄得按年淨增加 10% 至合共 56,000 戶，企業 ARPU 按年增長 4% 至 1,526 港元。公司的寬頻用戶市場份額於 2017 年 12 月 31 日增至 19%（根據通訊辦最新的統計數字計算）。

透過共同持股管理計劃 III 全速推動公司持續高速增長

香港寬頻持股管理人及行政總裁楊主光表示﹕「我們在各個範疇均有顯著增長，正正反映了我們的 J 曲線策略執行得宜，令我們引以自豪。我們現正全速前進，努力在未來幾年為投資者帶來更高回報、更多收成，同時為客戶提供更超值的服務。」

香港寬頻持股管理人及營運總裁黎汝傑說﹕「香港寬頻最強勁的合法競爭優勢（「LUCA」），就是透過獨特的共同持股計劃把我們的人才與股東目標聯成一線。有別於大部分公司，我們大部分的主任及以上級別人才選擇把家庭儲蓄投資於香港寬頻股票，以持股管理人的身份投入工作。我們即將在六月推出共同持股計劃 III，旨在透過向我們 663 名主任級及以上的人才開放共同持股權，進一步深化人才與股東利益的一致性。利益一致性凝聚我們的團隊，讓我們充滿熱誠和幹勁，朝共同持股計劃 III 的願景目標努力，力爭於 2018-20 財政年度期間實現可供分派的每股經調整可用現金累積達 2.1 港元至 2.4 港元。」

關於香港寬頻 2018 年度的中期業績詳情，請參閱相關公告。

http://www.hkbn.net/new/tc/about-us--investor-engagement--financial-results.shtml

附件： 致香港寬頻致股東函件

關於香港寬頻有限公司

香港寬頻有限公司（香港交易所股份代號：1310，連同其附屬公司，統稱「本集團」）為投資控股公司。本集團是按用戶數計算香港最大的住宅高速光纖寬頻服務（上下載對等 100Mbps 至 1,000Mbps）供應商，也是正在快速增長的企業方案供應商。集團為住宅及企業市場提供全方位電訊服務，包括寬頻及 Wi-Fi 網絡、雲端服務、數據服務、數據設施、系統整合、流動通訊、娛樂和話音服務等，並且擁有龐大的光纖網絡，覆蓋全港逾 220 萬住戶及 2,300 幢商業樓宇。香港寬頻以「成就香港更美好家園」為核心目標，致力培育人才，以其人才團隊為競爭優勢。集團由約 300 位自資購入香港寬頻股票的持股管理人管理，當中包含集團內大部分的主任級和管理級人才。

附件

致香港寬頻股東函件

各位股東：

截至 2018 年 2 月 28 日止六個月（「2018 年上半年」），我們實施 ATM[1] 策略，自固有營運商取得有盈利的市場份額，實現本集團收益、息稅折舊攤銷前利潤及 DPS[2] 按年增長 22%、23% 及 18%。我們透過創造顛覆市場的價值贏得市場份額，正如我們分別在 1990 年代及 2000 年代使港人不必再使用價格奇高的國際直撥電話（「IDD」）及固定電訊服務一樣。如今，我們正在寬頻、固網話音、OTT （Over-the-top）內容及流動通訊服務的四合一服務組合中發揮重大影響。我們認為，當我們能向客戶提供單一綜合月結單時，就不應該對此等服務分開徵費。

企業方面，我們在 2016 年完成收購的新世界電訊（「新世界電訊」）已順利整合並進入收成期。於截至 2018 年 2 月 28 日止六個月，我們的企業收益按年增長 19% 至 6.79 億港元。我們認為對固有營運商而言，香港寬頻已成為增長最快的競爭者。

香港寬頻的共同持股計劃使我們的人才與股東目標聯成一線，這正是我們最強勁的合法競爭優勢（「LUCA」），而我們的競爭對手均無類似政策。如今，香港寬頻由超過 310 名持股管理人共同管理，我們「利益共享，風險共擔」。尤其就我們兩位來說，我們大部分的家庭財富均投資於香港寬頻股份，而我們的年度股息收入已遠遠超過我們的薪酬；因此，我們將竭盡所能為所有股東實現長期可持續的 DPS 增長。

公佈本中期業績後，我們將推出共同持股計劃 III，旨在透過向我們總共 2,917 名人才中 663 名主任級及以上的人才開放共同持股權，進一步深化人才與股東利益的一致性。關於利益的一致性，我們認同 Simon Sinek 在其《Together is Better》一書中的理念，我們正朝共同持股計劃 III 的願景目標努力，力爭於 2018 至 2020 財政年度期間實現可供分派的每股經調整可用現金累積達 2.1 港元至 2.4 港元 [3]。

楊主光 黎汝傑

持股管理人及行政總裁 持股管理人及營運總裁

[1] 請參閱香港寬頻截至 2017 年 8 月 31 日止年度的年度業績簡報 [2] DPS 指「每股股息」 [3] 請參閱本公司日期為 2017 年 11 月 16 日有關建議採納共同持股計劃 III 的通函

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180419/2109632-1

圖標 - http://photos.prnasia.com/prnh/20150818/8521505360LOGO