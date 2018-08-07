7月出口年增4.7%連21紅 電子零組件旺季帶動回升

財政部統計處今 (7) 日公布 7 月出口 283.6 億美元，月增 0.4%，年增 4.7%，其中，電子零組件出口隨季節性旺季需求湧現，年增率從上月略減 1.7% 回升至增加 7.2%；累計前 7 月出口 1921.9 億美元，為歷年同期新高，年增 10%。

財政部表示，全球經濟基本面維持穩定，科技創新應用需求熱度不減，加上國際原物料價格續居高檔，7 月出口因基期大幅墊高，年增幅度收斂至 4.7%。

觀察 7 月主要貨品出口表現，其中塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品、礦產品受惠於原物料漲價效應，各年增 11.7%、9.3% 及 9.2%；電子零組件出口隨季節性旺季需求湧現，回升至年增 7.2%；光學器材則因大尺寸面板供給過剩抑低價格，出口年減 1 成 1。

累計 1 至 7 出口，以礦塑化產品、基本金屬及其製品增逾 1 成 5 最佳，機械、電子零組件各增 14.1%、8.8%。

至於 7 月對主要市場出口多較去年增加，其中以對中國大陸與香港年增 8.1% 最多，對日本出口規模為歷年單月次高，年增 5.1%，對歐洲及美國各增 2.7%、2.2%，對東協則轉為下降 2.3%。

整體來看，財政部表示，今年下半年全球景氣及貿易仍依循復甦軌道推進，加以人工智慧、 物聯網、車用電子、生物辨識、高效能運算等新興商機看好，皆有利支撐台灣外銷動能，不過，受到比較基期墊高，出口增速將明顯趨於收縮。

值得注意的是，目前看來，貿易衝突可能趨於長期化、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。