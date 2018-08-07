三大法人賣超20.36億元 外資買超面板雙虎 賣超集中權值股

台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 持續走弱、大立光 (3008-TW) 走跌等因素影響下，指數開小紅後翻黑，終場收最低 10983.44 點，下跌 40.66 點，成交值 1188.28 億元；統計三大法人賣超 20.36 億元，其中外資及陸資賣超 20.13 億元，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 分居外資買超前兩名，賣超前十大則集中權值股，電子、金融及傳產權值股，都見到外資賣超的痕跡。

台股今日盤中包括矽晶圓、MOSFET、被動元件股、及散裝航運等族群都有不錯的表現，但仍不敵權值股賣壓，盤中多空交戰，終場失守 11000 點及 5 日線。

三大法人中，外資及陸資賣超 20.13 億元，外資自營商買超 0.88 億元，投信賣超 2.3 億元，自營商 (自行買賣) 買超 2.6 億元，自營商 (避險) 賣超 0.53 億元；期貨部分，台指期外資增值淨多單 257 口，未平倉多單口數達 56712 口。

以外資買賣超情況來看，買超前三名都是面板股，分別是群創、友達及彩晶，面板雙虎外資已連續買超 10 個交易日，賣超前十大以金控股 5 檔居多，另外，台積電、聯電、華邦電也是賣超重點，台泥則持續遭外資賣超。

外資買超前十大個依序是群創 (27753)、友達 (24263)、彩晶 (15328)、元大金 (12776)、華新 (11521)、中鋼 (3930)、台化 (3292)、亞泥 (2972)、永豐金 (2443)、瑞昱 (2433)。

外資賣超前十大個股則是華邦電 (13536)、聯電 (11636)、新光金 (11020)、台泥 (9887)、中信金 (7401)、華通 (6311)、台積電 (5304)、第一金 (4373)、開發金 (4350)、玉山金 (4165)。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以近期 7 月營收公布後電子股多是開高走低的情況來看，法人心態偏向整理，在量能不夠下，股價無法有效往上，今日被動元件反彈續強，激勵中小型股人氣，後續仍是重要觀察指標。