全台7-ELEVEN一半ATM 今年底前全面升級成指靜脈

各銀行力拚 ATM(自動櫃員機) 升級服務，從原始的存提款、外幣提款、到無卡提款等功能大進擊，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託今 (7) 日表示，該行將大舉布建指靜脈 ATM，今 (2018) 年底前全台灣一半 7-ELEVEN 中的 ATM，都將升級成指靜脈 ATM。

儘管行動支付風起雲湧，民眾依舊有現金提款的需求，因此各銀行的 ATM(自動櫃員機) 成為必爭之地，其中，中國信託、國泰銀行、台新銀行都瞄準超商為 ATM 主戰場，中國信託主攻 7-ELEVEN，光是 7-ELEVEN 的 ATM 已達 5000 台，不但占全行近 9 成占比，也因為全台灣的 7-ELEVEN 可說是「遍地開花」，因此讓中國信託的 ATM 總數居銀行界之冠。

除了攻 ATM 數量，ATM 升級功能更是客戶服務的重點，中國信託表示，「無卡提款」蔚為風潮，一般手機式的無卡提款，民眾要使用無卡提款前，得先臨櫃申請或用原本的金融卡在 ATM 操作申請開通，並綁定手機裝置，而每次要使用前，都要先打開手機上的銀行 App，預約無卡提款金額，待手機取得密碼後，15 分鐘內找到可無卡提款的 ATM，輸入密碼完成操作取款。

而中國信託還有「指靜脈」的無卡提款，中國信託表示，選擇使用「指靜脈」無卡提款的客戶，使用黏著度比一般手機式的無卡提款高 2.5 倍。

由於指靜脈無卡提款大受歡迎，中國信託積極更換 ATM 新機型，預計今年底前全台灣一半 7-ELEVEN 中的 ATM，都將升級成指靜脈 ATM，達 2500 台，讓民眾伸出手指就能領現鈔。