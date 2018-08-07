孫正義：把97%的「時間和精力」都投給了AI

軟銀創始人孫正義對 AI（人工智慧）充滿信心並非新鮮事，每隔一段時間就會為 AI 「站台」。最近，孫正義又說，他將 97％的「時間和精力」都投入到 AI 領域，展現出對 AI 的堅定「信仰」。

英國《金融時報》稱，孫正義周一（6 日）表示，軟銀公司利潤增長 49％。這主要得益於軟銀 1000 億美元「願景基金」（Vision Fund）的強勁表現，「願景基金」的投資範圍廣泛，包括農業、交通運輸、衛星、支付、晶片、電子商務等等。

孫正義表示，看起來這些投資是出於心血來潮且沒有任何共性，但實際上它們有一個共同的主題：AI。孫正義稱，已經「完全轉移到」這個領域中去，「我將 97％的時間和精力都投入到 AI 上」。

孫正義從不吝嗇將對 AI 的熱衷公之於眾。2017 年 10 月，在沙烏地阿拉伯舉行的未來投資計劃會議上，他語出驚人地說，30 年後 AI 智商破萬，趕超人類的「奇點」很快到來。孫正義堅信「奇點」，即人工智慧最終超過人類智能的一刻（由美國作家盧克 · 多梅爾在《人工智慧》一書中提出），並認為地球上有感知的機器人數量將與人類數量相匹敵。

「我真的相信它（AI）的到來，這就是為什麼我如此心急地去籌集資金進行投資」，孫正義在 2017 年 2 月的行動世界大會上說，「它將比我們更有能力，那時我們的工作將會怎樣？我們的生活會發生什麼改變？我們必須提出哲學性的問題。這是好還是壞？」

周一，軟銀公布 4 月至 6 月季度的營業利潤為 7150 億日元（50 億英鎊），高於去年同期的 4790 億日元（30 億英鎊）。 「願景基金」本季度的利潤為 2400 億日元（16 億英鎊），是軟銀整體業務的重要貢獻者。