這個能用機器人做披薩的公司，軟銀考慮投資7.5億美元

8 月 8 日，彭博援引知情人士稱，軟銀正就對機器人披薩初創企業 Zume 公司投資 5 億美元至 7.5 億美元一事進行磋商。

上述知情人士還表示，這筆投資顯示出了軟銀想要開拓外賣市場的雄心。

總部位於加州的 Zume 公司成立於 2015 年，主要是在機器人的幫助下製作和配送新鮮出爐的披薩，目前，該公司擁有一項能夠在送貨途中製作食物的送貨車專利。曾獲得雅虎公司創始人楊致遠旗下風投公司 AME Cloud Ventures 的投資。

（Zume 公司的披薩機器人）

今年年初，軟銀還領投了外賣應用 DoorDash 的 5.35 億美元融資，其投資的各大出行公司，如 Uber、中國滴滴出行、印度 Ola 及東南亞的 Grab 也紛紛進軍外賣行業。

並且全天候科技在昨日的文章中提到，有消息稱，阿里巴巴計劃合併口碑、餓了麼，並就此募集 30 至 50 億美元，這新一輪的融資將由軟銀集團旗下的願景基金領投，合併後的公司估值高達 250 億美元。

有意思的是，這並不是軟銀第一次與披薩「結緣」，今年 3 月，軟銀曾在新加坡的一家必勝客分店中推出 Pepper 機器人，顧客可以與其互動來完成披薩點單等操作。只是過程稍顯繁瑣，首先需要下載必勝客 APP，然後利用萬事達的 Masterpass 賬號登錄，並通過四位數的 PIN 碼來連接機器人。

另外，根據最新財報披露，軟銀第二季的營業利潤大漲 49%，至 64 億美元。旗下規模 920 億美元的願景基金，及其 60 億美元的聯合基金則共計盈利 21.6 億美元。並且截至 2018 年 6 月 30 日，願景基金已募集 917 億美元（外部資金為 636 億美元），已向 29 家公司總計投資 271 億美元，目前這些投資價值上漲到了 325 億美元。