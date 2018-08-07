拇趾外翻只能手術矯正嗎？

【採訪整理／王臻欣、張郁梵】

根據統計，65 歲以上女性約有 35％有拇指外翻，尤其是喜歡穿高跟鞋或楦頭窄的鞋子，更會增加拇指外翻的發生率！

若放任不管，可能會持續惡化，影響日常走路及生活品質，甚至會增加老年人跌倒的機率。不想開刀動手術，該如何預防拇指外翻惡化？

拇趾外翻向來都是骨科常見的求診原因，根據統計，在臺灣平均每 10 位骨科患者就有 1 個是因拇趾外翻而求診，其中女性占了 9 成。現職國軍臺中總醫院骨科主治醫師賴仁傑表示，近年來愈來愈多病人因拇趾外翻而到醫院求診。

拇趾外翻會出現兩種特徵，第一種是拇趾往食趾靠攏，如果角度超過 15 度就算是輕度拇趾外翻，外翻到 35 度就需要接受手術，嚴重的話，拇趾會重疊在食趾上面或下面。第二種則是拇趾根的基部因外翻造成骨頭凸起，導致經常摩擦到鞋子內側，而這個骨狀突出物被稱為關節滑液囊腫。

希臘腳、愛穿高跟鞋、遺傳

容易造成拇趾外翻

拇趾外翻主要分為內在與外在因素。最常見的內在因素是遺傳，父母或家族長輩有腳趾外翻的問題，子女大多會遺傳到。另外，紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、類風溼性關節炎、全身性韌帶鬆弛等免疫風濕性疾病者，都有機會出現拇趾外翻。

外在因素則是長期穿著不合腳的鞋子、常穿高跟鞋，以及長時間走動的人都較容易有拇趾外翻的問題。臨床觀察發現，拇趾外翻最主要的原因是家族遺傳，鞋子只是間接因素或加劇原因。

另外，部分腳型也較容易出現拇趾外翻問題，例如：足部拇趾跟食趾之間距離較大、食趾比拇趾長（希臘腳）、拇趾韌帶比常人鬆，以及扁平足或高足弓的患者都更容易出現拇趾外翻。

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

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