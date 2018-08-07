樂齡族登山前必知的準備要訣

【採訪整理／梁雲芳】

臺灣擁有不少秀麗山林，近年來登山風氣熱絡，尤其不少退休族和樂齡族更是把「登山」當做假日必備的休閒行程之一。患有三高的樂齡族，可以登山嗎？當體力不如年輕時，登山前又該注意什麼？

不時出現的山難新聞，難免讓想登山者卻步，就像前台新金控總經理林克孝在攀登南澳束穗山的一處懸崖時，因枯藤斷裂，不小心墜落山崖，失去寶貴性命；前誠泰銀行董事長林誠一、準內政部長廖風德，則是在走住家附近緩坡步道途中，因急性心肌梗塞發作，撒手人寰。

提升心肺、膝蓋能力

可降低登山風險

登山可以增加心肺功能、增強四肢協調力、強化肌肉關節能力、消耗脂肪，但同時也是耗氧量很大的運動，過程中心跳會加快，呼吸會變喘，因此，登山前必須評估個人心肺功能是否足以因應登山時的負荷。臺北榮民總醫院醫學研究部臨床研究科主任陳肇文醫師提醒，血管變窄、甚至堵塞、動脈硬化，或曾做心臟手術者，務必三思而行，畢竟登山會加重心臟負擔，不但無益健康，反而傷身。

登山也是需要大量使用膝關節肌肉和肌腱的運動，必須事先測試是否足以承受上、下坡的負荷，陳肇文醫師建議不妨先爬樓梯檢驗一下，如果膝蓋卡卡、肌肉痠軟無力，爬到四樓就氣喘吁吁，建議提升肌力後再登山。

此外，裝備是否完備足以支應所需也攸關安全，有些人隨意穿著休閒涼鞋登山，常讓山友捏把冷汗，最好備妥裝備再登山。

每一座山的型態不同，陳肇文醫師建議最好挑選沿路指標清楚、空氣新鮮，少潮濕、少粉塵、少落石的登山步道，像中華健行登山協會、中華民國山岳協會等政府立案的登山社團所舉辦的登山活動，都會依據難易度、安全度等風險考量進行分級，不妨從中挑選適合的路線，減少不可預測的災變帶來的人身傷害。

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

更多精彩內容請至 《大家健康》