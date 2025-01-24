〈鴻海運動會〉黃仁勳連線 讚鴻海Blackwell量產速度達成不可能的任務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-24 16:19

‌



鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日舉辦「2025 全鴻海運動會」，輝達 (NVIDA)(NVDA-US) 執行長黃仁勳也跨海連線參與，他表示，鴻海成功將 Blackwell 產能拉升，達成不可能的任務，甚至超乎預期。

黃仁勳指出，Blackwell 是世界上最複雜的電腦產品、複雜程度前所未見，但也是電腦產業當中量產速度最快的，鴻海可以說是達成了「Mission Impossible」，Blackwell 量產取得一個很大的成功。

‌



鴻海董事長劉揚偉除了感謝黃仁勳的支持及相信鴻海外，也將一切歸功於團隊合作，他提到，現在台灣及越南有超過 5000 名員工仍在加班趕工，確保 Blackwell 生產進度順利；黃仁勳也致贈紅包給協助生產的員工。