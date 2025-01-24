陸去年人均收入近19萬！滬京等8省勝全國平均 廣東擠進5萬人民幣俱樂部

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-24 15:20

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最新數據顯示，2024 年中國人均可支配收入 4 萬 1314 元 (約 18.93 萬台幣)，名目成長率達 5.3%，扣除價格因素後實際成長率為 5.1%，其中 8 省高過全國平均，廣東更首度晉身 5 萬人民幣俱樂部。

根據中國國家統計局數據，2024 年中國有 8 省居民人均可支配收入超過全國平均，依序是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建和山東，其中上海與北京兩地居民人均可支配收入均逾 8 萬人民幣 (約 36.65 萬台幣)，浙江以 67013 人民幣(約 30.7 萬台幣) 位居第三，廣東則年增 4.4% 至達到 51474 元(約 23.58 萬台幣)。

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中國城市發展研究院農文旅產業振興研究院常務副院長袁帥表示，廣東擁有眾多優勢產業和知名企業，為當地居民提供豐富就業機會和較高的薪資待遇。同時，廣東還積極推動創新創業，鼓勵居民自主創業和投資，這也為居民收入的增加提供了新的動力。

廣東在人均收入上的突破，離不開在經濟上取得的成績。2024 年廣東 GDP 料將衝上 14 兆人民幣的新高度，連 36 年居全國首位，其中工業水準持續保持高位運行，對經濟發展和居民收入水準的拉動作用較為顯著。

根據廣東省人社廳發佈的《2024 年廣東省人力資源市場工資價位及行業人工成本資訊》，18 個行業門類中，金融業，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，科學研究和技術服務業工資水準繼續居於高位，中位數年薪分別為 14.69 萬元、11.76 萬元，9.60 萬元，而這些行業恰恰是廣東經濟近年來重點發展方向。

數據也顯示，共有 9 省人均可支配收入超過人民幣 4 萬元 (約 18.32 萬台幣)，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東和內蒙古，其中內蒙古是唯一來自西北地區的省份。

中國企業資本聯盟副理事長、中國區首席經濟學家柏文喜指出，內蒙古擁有豐富煤炭和稀土資源，推動產業升級，提升了居民收入。同時，新能源和農牧業深加工等新興行業也為就業和收入提供新機會。此外，政府大力支援經濟轉型和區域協調發展，改善基礎設施和公共服務，進一步提高居民生活水準和收入。

從增速來看，2024 年全國人均可支配收入增速為 5.3%，其中西藏、新疆、甘肅三地增速最高，分別為 8.19%、6.74%、6.40%，東部沿海省份增速則大多略低。

中西部地區近年加快產業結構調整，新興產業和製造業發展迅速，帶動居民收入增長。同時，國家對中西部地區給予大量政策支援，推動基礎設施建設和產業發展，縮小與東部地區的經濟差距。此外，中西部服務業向「新創收」領域傾斜，進一步提升了居民收入水準。