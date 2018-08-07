年過50的樂齡族，怎麼運動才健康？

【採訪整理／林潔如】

你常利用周末運動嗎？如果你是「周末運動員」，可要當心成為運動傷害的高危險群！尤其是年過 50 的樂齡族和銀髮族，生理功能下滑，更要注意！想避免運動傷害，「暖身」和「收操」是不二法門，但怎麼做才正確呢？

隨著科技發展及醫療進步，人類的平均壽命愈來愈長。想要維持健康，運動不可或缺，但對於身體逐漸老化的樂齡族而言，建立正確的觀念，才能真正「活到老，動到老」。究竟上了年紀以後，該如何挑選適合自己的運動？又該怎樣避免運動傷害？

週末運動員傷害多

慢跑、登山是常見凶手

許多人生活忙碌，平日難抽空運動，會趁著假日拚命運動，想將一週的運動量補足，這些「週末運動員」很容易運動過量而受傷。不少 50 歲以上的樂齡族，重視自我健康，也常落入「週末運動員」的迷思，反而造成運動傷害。

高雄醫學大學運動醫學系副教授林槐庭指出，週末拚命運動只是在心理上安慰自己有達到運動量，長期來說，對於身體健康反而有害。尤其隨著年齡漸增，心肺功能下降、肌肉質量降低也容易造成肌力減弱、骨質流失、柔軟度降低、關節軟骨的強度及平衡能力變差，韌帶中的膠原纖維也會逐漸變得脆弱易斷，這些生理變化都易讓人產生運動傷害。

根據一份美國 2013 年對 70 歲區間族群做的研究指出，高達 14％的長者曾發生運動傷害，其中下肢受傷的比例更達 41％。林槐庭副教授分析，樂齡族多半知道打籃球、快跑或是踢足球等較激烈及高碰撞的運動容易受傷，所以，實際上最常發生運動傷害的，反而是一般人認為較溫和的慢跑、登山及騎腳踏車等，受傷部位以膝關節、小腿及足部居多，較嚴重者會產生心臟問題。

林槐庭副教授建議想運動的年長者，最好先經過醫生或是用評估量表評估心肺功能、平衡能力、肌力，再從事適合的運動會更安全。

振興醫院復健醫學部陳祐榕物理治療師則表示，要避免運動傷害，年長者運動的心態很重要，不要用盡全力去運動，若運動後超過一天以上仍會肌肉痠痛，表示強度需要下修。

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

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