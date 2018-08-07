銀髮族上健身房及泡三溫暖，要注意什麼？

【採訪整理／張慧心、張郁梵】

許多民眾加入健身房，除了想要增肌減脂，舒服的三溫暖也是嚮往的原因之一。然而，專家提醒，過熱會造成人體內蛋白質或酵素無法正常運作，導致細胞受傷後產生大量發炎物質，引起全身器官衰竭，嚴重者可能致死。

尤其老人較容易在洗三溫暖時，因受熱過久而失去知覺。究竟上了年紀以後，能不能泡三溫暖？可不可以上健身房？

美惠一直很享受在健身房跑步、鍛鍊全身肌肉後，汗水直流而下的成就感，常在健身房瑜伽班拉筋、上皮拉提斯課練核心肌群，也讓她覺得體力和年輕時相比，並無退化。沒想到最近健身房會員資格到期，美惠竟被告知因為已超過 70 歲，必須到正規醫院做健康檢查，且「提供身心健康的報告後，還必須加收比其他學員多一倍的會費。」氣得她決定加入另一家健身中心。

坊間的確有部分健身房對銀髮族存有偏見，認為年過 70 的人運動風險較高，加上大部分健身房的運動教練對樂齡族及銀髮族的身體機能變化相當陌生，難以正確指導他們運動健身、保持肌力，因此直接拒絕 70 歲以上的人加入會員的事件偶有所聞。

所幸，隨著臺灣進入高齡國家，政府也從去年起推動長照十年計畫，鼓勵國人健康老化，並提供經費，透過職能治療師、物理治療師、體適能指導員、運動防護指導員，深入社區運動中心帶動樂齡族、銀髮族健康管理意識和運動習慣，加上國內仍有不少健身中心開放 70 歲以上會員參加，甚至還有醫院及私人機構，引進適合的器材，針對特殊族群，例如女性鍛練核心肌群、中風或骨鬆或帕金森氏症患者復健，提供特殊的健身場所，使得老人運動的資源日漸多元。

在生理機能下滑前

就養成運動好習慣

臺大物理治療學博士、臺大醫院物理治療師林慧芬及長庚醫院復健科醫師林瀛洲不約而同認為，健康不能以年齡區分，而是要看當下的生理狀況。林慧芬的病患中，有不少肌肉練得很壯的年輕人，因舉重、舉啞鈴傷到腰椎；林瀛洲也指出，馬拉松比賽偶爾傳出壯年選手突發性心跳停止，可見以年齡做為入會標準並不適宜。

林瀛洲現任長庚醫療體系運動醫學整合照護小組總召集人，也曾任國家代表隊隊醫，他有一位超過百歲的患者，從 6 歲開始打太極拳，無一日懈怠，至今走路仍虎虎生風，體能絕對超過天天坐著玩手遊的年輕人。「人體生理機能從 25 歲開始往下掉，隨年齡增加一直走下坡。若有運動習慣，就能維持在原本的狀況，就算走下坡也會較慢。」

林瀛洲強調，人類從亞健康到真正生病，中間的過程如果能好好運動，就可能回頭往健康端走，如果不運動，很快就跌落到生病族群，即便有少數健身房設下門檻，建議銀髮族千萬不要放棄運動的好習慣。「美國運動協會證實，有氧運動可降血壓 5～10 毫米汞柱，且能維持 22 小時，這意味著若能每天持續做有氧運動，就能有效降低血壓。」

來源：《大家健康》 2018 年 8 月

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