研華Q2每股純益2.27元 近三年同期新低（修）

工業電腦研華 (2395-TW) 今 (30) 日公布第 2 季財報，稅後純益 15.84 億元，季減 16.32%、年減 8.09%，每股純益 2.27 元，寫近 3 年同期新低。受到原物料上漲及產品組合影響，第 2 季毛利率 37.9%，是自 2011 年以來七年半新低，累計上半年稅後純益 29.47 億元，年增 0.61%，每股純益 4.23 元。

研華公布第 2 季財報，營收為 126.45 億元，季增 11.36%、年增 10.77%，刷新歷史單季新高，毛利率 37.9%，較去年降低 0.68 個百分點，營益率 15.35%，較去年降低 0.02 個百分點。

累計研華上半年營收為 240.01 億，年增 12.09%，毛利率 38.04%，年減 1.44 個百分點，營益率 14.93%，年減 0.28 個百分點。

研華導入自有生產解決方案，員工數降低 2.2%，等於人均生產力增加 16.9%，製造費用減少 6.8%，加上擴大營運規模，以及入股轉投資等效應，目前業績已經超越年初預估營收高個位數成長表現。

研華第 2 季毛利率 37.9%，寫下自 2011 年第 1 季以來七年半新低，第 2 季每股純益則來到近三年同期低點。法人認為，產品結構較弱，加上零組件漲價影響約 1％。

研華第 2 季匯兌收益為 0.45 億元，擺脫第 1 季虧損約 276 萬元的困境。

研華力拚物聯網解決方案 (SRP)，今年 11 月將在中國大陸蘇州舉辦 6000 人規模的物聯網高峰會，並發表 30 套以上的 AIoT.SRP。