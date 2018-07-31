〈自動化工業展登場〉工業電腦研華、樺漢秀智慧工廠 融程電拉樂高達人助陣

5G、物聯網、AI 及智慧製造話題不斷，今年台北國際自動化工業大展由工業電腦雙雄研華 (2395-TW)、樺漢 (6414-TW) 領軍參加，國外大廠西門子 (SIEMENS) 共同與會，今年首度參展的工業電腦廠商融程電 (3416-TW)，更將將邀請樂高達人黃彥智合作，打造智慧工廠展示牆，展現智慧工廠新樣貌。

台北國際自動化工業大展 8/1 至 8/4 於台北南港展覽館登場，由於 5G、物聯網、AI 與智慧製造等議題不斷發酵，打造智慧製造與物聯網的工業電腦廠商，今年由研華、樺漢領軍參加，國外大廠如西門子 (SIEMENS)，以及首次加入的艾訊 (3088-TW) 、融程電等，將在自動化展大展身手。

研華近來與各行業進行物聯網行業解決方案 SRP (Solution Ready Package, SRP)，成為研華推動軟硬體整合方案的主要模式，日前在林口物聯網園區展出的 SRP ，本次將移師到自動化展，展現工業物聯網產業鏈的實力，以及實現智慧製造的能力。

樺漢則預計將展出廠務監控系統、ServCore 等應用方案，可協助工廠在遠端透過電腦或是手機，即時機具設備的生產狀況，並自動產出報表，透過數據分析解決既有問題，並能提供工廠節能減碳方案、設備狀態監測等服務，提升工廠自動化程度。

首次參展的融程電，除了以工業物聯網閘道器 (IoT Gateway) 及工業級 USB Type-C 解決方案為展出主軸外，融程電展出從生產線、中控室、廠區水電空調管理與倉儲管理等各方面需求的智慧工業電腦、邊際運算 (Edge Computing) 電腦、人機介面、強固型平板電腦與車載移動電腦等產品，如何建構智慧工廠，並邀來樂高達人黃彥智合作，共同創作智慧工廠展示牆。

艾訊則將展出先進的嵌入式研發技術，及以 PC-based 工業自動化解決方案為基礎，進而開發出應用電腦平台及系統、智慧軌道交通專用平台以及物聯網相關應用平台。

泓格 (3577-TW) 預計展出工業物聯網 (IIoT) 通訊服務、電錶管理、智慧型物聯網 I/O 控制器及 4G 閘道器等智慧製造解決方案。