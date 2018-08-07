【富蘭克林】第3季潛在干擾多 成熟市場股票、公債投資價值更突顯

◆ 多重資產基金快速反應股債配置 彈性對抗市場波動

聯準會 (Fed) 漸進升息策略不變，歐洲央行重申現行利率水準將延續至 2019 年夏季，日本央行為應對消費稅調整的經濟不確定性，決議維持現行低利政策。富蘭克林華美投信指出，三大央行貨幣政策趨勢底定，考量下半年市場受潛在波動因素干擾機率，多重資產基金快速反應股債配置，彈性對抗市場波動，是穩定性相對較高的配置策略。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正表示，在利率緩步走升階段，全球股市仍有表現空間，但低波動情境不易延續，因此資產配置需要靈活因應，多重資產配置兼顧股息、債息與潛在資本利得，適時增加共同基金、ETF 配置，或搭配匯率避險策略，可望加強績效表現，而控制波動部分則透過調整部位比重與配置優質債種方式因應，建立 ｢顧收益、求增長、控波動｣ 的資產配置。

王棋正指出，第 3 季宜留意金融市場變數，近期美中貿易衝突升溫更可能影響經濟成長，短期兩國互相拉高關稅可能會到達高峰，加上世界銀行 (IMF) 示警美元指數和商品價格是區域發展隱憂，目前看好成熟市場相對穩定的布局吸引力，同時納入美國公債更增加避險效果。

王棋正認為，儘管升息環境對固定收益資產帶來逆風，不過市場已反映美國升息預期，FOMC 會議後美國 10 年期公債殖利率走升約 5bps 至 3.01%，後回落至 3% 以下，會後聲明影響相對有限，美國公債走勢趨穩是中長期較佳避險選項。

富蘭克林華美投信建議，考量第 3 季全球市場震盪可能加劇，投資可採 ｢進可攻，退可守｣ 策略，降低投資組合波動並兼顧資產成長性，適時布局以成熟市場風險性資產搭配公債，並加上適量新興市場部位的多重資產基金，迎戰潛在風險變數。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

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