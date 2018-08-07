鉅亨基金交易平台首創999元 最低金額申購三大品牌基金

鉅亨基金交易平台為嘉惠台灣市場投資人，破天荒首度於 7 月 25 日起至 10 月 31 日止推出「天天選月月扣」方案以新台幣 999 元，即可申購「安聯、貝萊德、摩根」三大品牌全系列上架基金，且連續扣款 3 次成功，再送 6 個月 0 手續費優惠。

鉅亨基金交易平台為吸引更多年輕人與小資族群加入投資理財行列，首度突破過去業界交易門檻，推出僅新台幣 999 元起可申購包括安聯、貝萊德、摩根三大品牌全系列基金，且在天天選月月扣的機制下 (一個月最多扣款 31 天)，讓客戶投資理財與資金運用方式 (選擇交易日期) 更為彈性，客戶可以配合發薪日申購。

鉅亨基金交易平台進一步指出，已上架安聯 / 貝萊德 / 摩根三大品牌系列基金囊括股票型、債券型及多重資產型基金，亦具配息與不配息型基金可供選擇，安聯、貝萊德、摩根三大品牌於鉅亨基金交易平台有近 400 檔基金，提供以天天選月月扣方式來投資。

目前於通路申購一檔境外基金門檻 (至少需扣款台幣 3000~5000 元)，而鉅亨基金交易平台自 7 月 25 日起推出超低門檻的申購金額 (僅新台幣 999 元)，投資人可利用此方式，同時投資於三大品牌系列的基金，以增加投資獲利的機會。