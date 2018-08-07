【野村投信】金融債擁四大優勢 升息環境更有利

受到美國升息影響加上市場較多不確定因素，今年以來債券市場普遍回檔整理，不過，有種債券不但不怕升息，而且升息時期的表現有機會更好，它就是金融債。野村投信領先業界推出台灣首檔聚焦金融債之野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金)，擁有「趨勢好、波動低、收益甜與信評高」等四大優勢，值得投資人納入投資組合中，追求提升收益與降低波動風險的雙重效益。

升息期間金融債的表現究竟有多好？以 2004~2006 年美國升息期間，當時金融債指數累積漲幅達 14.6%，而此次美國自 2015 年底開始升息以來，金融債表現依然亮眼，例如歐洲金融債自升息以來上漲 11.5%，亞洲金融債漲幅亦將近一成，同期間投資級債僅上漲 7.80%(資料來源：Bloomberg；日期：2018/07/31)。

野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人范鈺琦表示，美國持續推動利率正常化，相對穩健之債券資產如公債、投資級債等會受到升息較大的影響，殖利率較高之高收益債、新興市場債等資產，相對來說波動度較高，也讓部分投資人擔心。因此，可受惠於升息環境、信評主要為投資等級但平均到期殖利率高於投資級、波動度相對較低的金融債，可望成為債券投資人首選。

范鈺琦指出，當市場處於升息循環時，銀行業獲利可望持續成長，統計顯示，MSCI 環球金融指數企業平均盈餘成長率從 2015 年的 - 7.3%、2016 年的 0.6%，逐步成長至 2017 年的 15.7%，預估 2018 年更可達到 25.6%(資料來源：Bloomberg；2018/05)。此外，根據 Bloomberg 統計，目前標普 500 指數中，金融產業第二季盈餘年增率預估近 24.5%，比整體標普 500 指數預估值的 20.8% 更高 (日期：2018/07)。因此，在升息階段，投資金融債正好能掌握金融業獲利起飛、信用評等提升的最佳趨勢。

野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 之投資標的主要為全球投資級金融債，投資範圍鎖定主順位債與有到期日的次順位債，以 2017 年歐洲銀行發行的債券為例，主順位債中高達 90% 為投資等級，次順位債也有 66% 為投資等級。范鈺琦指出，本基金標的主要為投資等級，透過主動式選債後，投資組合之殖利率可望優於一般投資級債，且波動度相對較低，整體而言，基金之投資組合具有高信用評等、提升收益與抗震效果等優勢。

進一步分析，金融債除了可受惠於升息環境所帶來的基本面優勢，由於投組預估之存續期間約為 4~5 年，遠低於一般投資級債券 7~8 年的水準，較短存續期也強化了對於升息造成債券波動之抗震能力，總結來看，金融債的確是升息環境下之好選擇！

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

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