〈分析〉若10年期公債殖利率真衝上5% 專家教你2招玩轉小摩股票

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週末時說，美國 10 年期公債殖利率現在就該到 4%，大家應該做好心理準備面對 5% 或更高的殖利率，這機率比大家想像得還要高出許多。他說的如果是真的，那聰明的投資者該怎麼利用這點？

如果戴蒙是對的，那麼銀行股可能會是表現最棒的，而公用事業股、不動產投資信託基金 (REITs) 和電信股將會遭受損失，因為這些以支付股息為主的股票常被視為債券的替代品，但如果公債殖利率都到 5% 了，誰還會去買股利殖利率僅有 3.6% 的股市？

如果 10 年期公債殖利率 4% 或更高，長短天期債券之間的利差就會擴大，並推高淨利差，傳統銀行股就將成為巨大的獲利推手，以摩根大通為例：

摩根大通目前交易價格小於預估本益比 12 倍，該公司近日公布，第二季消費者和社區銀行業務營收年增 53%，而商務銀行營收年增 21%，但這與經濟活動增加比較有關，而非放貸狀況改善。

然而，因為第二季信用卡業務量增加了 11%，如果殖利率上升，那這業務會更蓬勃發展，更別忘記摩根大通堡壘般的資產負債表。

Stephen Guilfoyle

如果殖利率真的升那麼高，投資摩根大通確實是好標的，《TheStreet》專欄作家、分析師 Stephen Guilfoyle 建議 2 種交易方式：

一、可賣出一連串的小摩賣權，看小漲：

賣出一口 10 月履約價在 110 美元之賣權 (最新權利金價格約 1.56 美元)。

賣出一口 10 月履約價在 105 美元之賣權 (最新權利金價格約：大約 74 美分)。

賣出一口 10 月履約價在 100 美元之賣權 (最新權利金價格約：約 44 美分)。

最好情況：如果股價上漲，上述組合將讓你賺到 274 美元。

最糟情況：若在到期日時股價下跌，被履約之後，你就將被迫買進現股 (美股選擇權 1 口為 100 股，故 3 口選擇權為 300 股)，承擔成本為 104.09 美元。

二、對摩根大通做收租策略 (buy-write play)：買進現股、賣出買權

投資人需先買進 100 股摩根大通現股 (週二收盤價 117.55 美元)，

再賣出一口 125 美元買權 (最新權利金價格約 99 美分)。

最好情況：只要結算時的股價低於履約價 (分析師平均目標價 122.17 美元)，現股持有人的你即多賺了權利金。

最糟情況：若股價大幅下跌，那麼你還是需要承擔成本 116.10 美元。