【華冠投顧】加權周三半年線揚起、下半年消費旺季來臨

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

# 熱門股追蹤

2492 華新科：今天量能縮減、但未破前低

後續將沿季線和半年線之間區間震盪

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2379 瑞 昱：今天帶量再創新高點

若量能持續、缺口未補，後續仍有成長空間

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2439 美 律：今天量能持續價量齊揚

唯股價反彈到年線附近將遇反壓

後續量能是股價能否突破的關鍵

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3630 新鉅科：營收利多開高震盪

量能雖突破均量，唯前高壓力大

要突破的話，量能必須過量才有機會

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6182 合 晶：今雖然量縮、但股有守

股價重回半年線、在均線上揚的前題下

將沿半年線整理向上。

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# 台股盤勢分析：

加權指數今天量能縮減，指數守在 10 日線之上

台積電中毒事件，雖影響股價開低，但股價有守

對指數影響也比較小。另外，被動元件族群

今天股價持續疲弱，雖上周五有買盤進場

但盤中仍看到間歇性賣單出現。

由於被動元件的融資不減反增，可見股價後續

將會進一段時間的整理，等到融資稍退

族群才有機會群起向上。

盤中較為整齊的族群，仍舊圍繞在生技類股上

因 7 月生技月表現平平，但整體線型仍偏正向

所以量能如果有跟上，股價自然就要表現

包括除息強勢向上的大江、新藥告捷的寶齡

以及線型突破均線向上的科妍，還有底部反彈

帶量攻高漲停的達爾膚。

原則上，盤勢在周三之前，仍受陸股下跌影響

台股自身仍有被動元件等、蘋概量能未放大

周三之後指數若能攻高向上，才能看到主流

盤面上除了生技部份個股轉強，LED 族群

也經歷過一個月左右的整理，若個股近期

量能升溫、線型正向，後續將或有機會表現

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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