【華冠投顧】寶齡富錦再創波段新高

◆盤勢分析

雖然歐美股市上漲，但大盤卻是量縮震盪收小漲 11 點，OTC 漲幅優於大盤，但仍是處於季線與年線間的盤整格局。盤面以生技醫療族群表現較為亮眼，(8436) 大江、(1760) 寶齡富錦、(1786) 科妍領漲，操作生技股必須注意成交量，成交量不足的個股不宜大量進場，避免無量難出的窘境。

(3059) 華晶科，多頭區間整理格局，等待放量突破上頸線。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(2377) 微星，股價落底反彈突破季線，然後在季線附近來回震盪，等待整理完成。NVIDIA 下半年發表的新款顯卡，預估於 9 月將可於市場看到新款顯示卡於通路販售，而電競 NB 的晶片也將落後一個月於上市，電競領導品牌微星為最大受惠者

(8076) 伍豐，股價回檔打第二隻腳，然後反轉走揚，股價在月線附近量縮整理。伍豐董事長徐明哲日前表示，公司布局三箭齊發效益顯現，1. 美國 POS 機一級大客戶整併計畫完成，今年下單相當積極，美國客戶大單一路出到下半年，今年 POS 機在美國、德國、中國均取得一級大客戶訂單；2. 今年開發出全新殺手級的 POS 機新品，造型輕巧，導入情境展示，新品於 7 月正式推出。3. 博弈市場的彩票機在客戶大單挹注下，今年出貨放量，博弈市場今年明顯回溫。

(2375) 智寶，被動元件族群已有止跌跡象，搶跌深反彈，不管有沒有上漲 3-5 日就應該回收資金。

今天佈局一檔底部打底完成，突破 W 底頸線的多頭型態股票。是中國最大 LED 車燈模組廠商，單月、單季營收表現皆改寫歷史同期新高記錄。

(1760) 寶齡富錦獲利了結。(5299) 杰力，MOSFET 族群利多不漲，回收資金。

作者: 華冠投顧 藍慶賜 分析師

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