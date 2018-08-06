【華冠投顧】散裝航運、鋼鐵有動靜 OTC尋求突破型態機會

◆盤勢分析

#族群追蹤

今天強勢族群落在了散裝航運，2612 中航大漲 9.38%，2641 正德 5.36%，2606 裕民 4.69%，但整體散裝航運這一波的領頭羊其實是 2617 台航，在七月中就已經起漲，而整體散裝航運指數也創了五月以來新高，整體族群都可以追蹤，另外就是鋼鐵族群上次分享後，上週也特別分享過 2027 大成鋼的新聞事件分析，今天 2027 大成鋼漲 8.27%，他的子公司 8415 大國鋼則有漲停表現，其他鋼鐵標的是否還有機會振鴻將持續為大家追蹤。

而近期漲價相關的被動元件、矽晶圓以及 MOSFET 概念股則轉弱或無表現，建議大家把焦點轉向其他有機會的族群如 5G 概念股、蘋果概念股或傳產相關。

#盤勢分析

上週四提醒過大家下方是關鍵支撐，不破就是持續看多，週五大漲後也提醒大家這邊要先震一下機會大，今天走出量縮小漲就不用太意外，基本上接下來的看法都一樣，10886 不破就是站多方，然後看好個股表現，等待大盤補量攻高。而 OTC 的部分也提過目前走出三角整理，而今天 OTC 漲幅 0.4%，頗有要挑戰突破型態上限的可能，接下來就不用想太多，靜待市場給出方向即可。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

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