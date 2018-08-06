強化交易部門 高盛「新王」即將任命聯席交易主管

高盛「新王」所羅門今年 10 月將正式接替現任 CEO 布蘭克費恩，但所羅門已經開始調整高盛人事架構。據多家媒體援引知情人士報導，所羅門即將任命 Jim Esposito 為聯席交易主管。

如果新任命完成，Esposito 將與現任負責人 Ashok Varadhan 一起擔任交易主管，這也能結束交易部最近幾個月的「不穩定」局面。

高盛交易部曾是華爾街數一數二的交易部門，但近年業績下滑嚴重，使高盛整體盈利承壓。為了初步解決了前輩布蘭克費恩遺留的「心頭痛」，所羅門首先着手部門主管調整。

強強聯手

今年 6 月以前，高盛交易部由 Ashok Varadhan、Pablo Salame 和 Isabelle Ealet 所領導。按照高盛的慣例，交易部也至少會有兩名以上的負責人，Varadhan 2014 年來一直擔任主管，而今年 6 月 Salame 和 Ealet 從交易部退休離任，使得交易部急需至少一名新主來管理。

Esposito1995 年進入高盛，當時是一名新興市場債券銷售。之後先後擔任了高盛證券部首席策略分析師、固定收益全球銷售部的聯席主管。Esposito 目前在倫敦工作生活。

Varadhan 曾是掉期產品明星交易員，29 歲便成為了高盛歷史上最年輕的一位合夥人。據華爾街日報，20 世紀初隨著交易收入高速擴大，他在高盛的收入當時也名列前茅。他一直居住在紐約。

肩負重任

華爾街交易業務主要有銷售和交易兩大條線，前者主要向買方投資者提供交易策略服務，後者買賣證券並進行風控。

華爾街日報指出，Esposito 與 Varadhan 將分別主攻交易部門的兩大業務。未來的兩位主管被寄予厚望。他們將肩負起重振交易部業績的重任。

要知道，2009 年高盛交易員大賺 330 億美元，此後交易部一直力爭維持住金融危機後的收入水平，但收效不佳，去年收入僅為 2009 年的三分之一。近十年間，摩根大通、摩根士丹利等對手通過改革或策略調整使業務收入急追直上。

不過高盛交易業務今年有轉好跡象。第一季交易部門收入 43.9 億美元，年增率增 31%，較金融危機後收入增速創歷史新低的去年第四季環比增 85%。第二季增速繼續保持反彈勢頭。

所羅門在交易部門的經驗並不多，他的強項在於投行和融資，2006 年起他在高盛投行部工作了近十年。在擔任布蘭克費恩的二把手期間，所羅門一直專注於資管業務。所以，能否帶領高盛交易部做出顯著貢獻將是市場頗為關注的。

據 Business Insider，除了 Varadhan 和主管候選人 Esposito 以外，高盛另外四位其他部門的高管也將對交易部日常工作進行監督，他們分別是固收、外匯和大宗商品業務去年提拔的聯席 COO Justin Gmelich、證券業務的聯席 COO Paul Russo 和 Michael Daffey，以及特別情況小組負責人 Julian Salisbury。

據彭博新聞，所羅門還對高盛管理層整體進行擴張，說明很快將看到「新王」對高盛做出的其他調整。