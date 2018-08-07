美股盤中─臉書股價上漲近4% 支撑股市走高

美國股市週一中場小幅上揚，臉書股價上漲，帶動了大盤走高。投資人持續注意企業財報。

台北時間 00:43

道瓊工業平均指數上漲 65.66 點或 0.26% 至 25528.24。

Nasdaq 指數上漲 33.15 點或 0.43% 至 7845.16。

S&P 500 指數上漲 10.97 點或 0.38% 至 2851.32。

臉書股價上漲近 4%。報導指出，該大型社會媒體公司正與銀行業進行協商，將使用者的財務訊息記錄至 Messenger。

本財報季表現較預期強勁。根據 FactSet 機構數據顯示，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利高於預期。若該比例守住，或進一步突破 80%，將是 FactSet 自 2008 年開始追踪該比例以來，高於預期的最高百分比。

投資人對本財報季期望甚高，FactSet 機構預期第二季企業獲利將較去年同期成長 20%。至上週五為止，第二季企業獲利成長達 24%。

分析師說，強勁的經濟基本面推升企業獲利高於已調高的預期，支撑了股市上漲。但儘管獲利依舊強勁，投資人仍擔憂貿易戰，貨幣政策與期中選舉。

一位川普政府官員告訴 CNBC 說，白宮不排除對加拿大汽車課徵關稅。北美自由貿易協定 (NAFTA) 協商持續進行，但加拿大並未參與。此外，川普總統正考慮對 2000 億美元的中國商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

在貿易戰氣氛升高的情況下，中國上週說，準備對約 600 億美元的美國商品提高關稅。北京說，進口稅將介於 5% 至 25%，許多商品與農業有關。

預期今年聯準會 (Fed) 將再升息二次。上週，美國央行決議維持利率不變，但將經濟的觀點升級至強勁。先前，美國商務部公布第二季經濟成長達 4.1%。上週美國另公布勞工市場數據穩固。

上週，美國股市上漲。S&P 500 與道瓊分別上漲 0.8% 與 0.1%，為連續第五週上漲。Nasdaq 上週上漲近 1%。