可成Q2純益突破百億大關 每股賺14.06元 上半年EPS同寫新猷

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日公布第 2 季財報與上半年財報，受惠業外匯兌收益進補，帶動第 2 季稅後純益突破百億元大關、達 108 億元，寫下季增 1.96 倍、年增 1.65 倍的好成績，每股稅後純益達 14.06 元，純益與 EPS 同創歷史新高；上半年也不遑多讓，稅後純益 144.9 億元，年增 134.3%，創新高，每股稅後純益 18.81 元，也寫下新高紀錄。

可成第 2 季合併營收 207.6 億元，季增 1.7%，年增 12.2%，創歷年同期新高，毛利率 42.3%，季增 0.5 個百分點，年增 5.9 個百分點；營益率 32.4%，季減 0.21 個百分點，年減 5.7 個百分點；稅後純益 108 億元，季增 196%，年增 165%，創新高，每股稅後純益 14.06 元，也寫下新高紀錄。

可成上半年合併營收 411.6 億元，年增 24.4%，創歷年同期新高，毛利率 42%，年減 6.5 個百分點，營益率 32.5%，年減 4.99 個百分點；稅後純益 144.9 億元，年增 134.3%，創新高，每股稅後純益 18.81 元，也寫下新高紀錄。

可成表示，第 2 季受惠智慧型手機與筆電訂單增加，營收創歷年同期新高，雖然產品組合略有調整，但毛利率表現仍維持歷史區間內；業外收益部分達 84.8 億元，其中約 47.7 億元來自美元升值的匯兌收益。