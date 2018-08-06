英國貿易大臣抨擊歐盟：將英國推向無協議退歐的糟糕境地

英國負責國際貿易事務的最高級別官員 Liam Fox 譴責歐盟，稱他們毫不妥協的態度正把英國推向無協議退歐的危險境地。

根據英媒星期日泰晤士報周日刊發的採訪稿，Liam Fox 認為，無協議退歐的機率高達 60%，這取決於歐盟是否希望把「意識形態的純潔性」置於實體經濟之上。

關於英國無協議退歐的擔憂情緒正在升溫。英國央行行長卡尼上周五也表示，英國無協議退歐的可能性之高令人不安。

無協議退歐的潛在影響

路透社稱，如果英國未能與歐盟達成退歐協議，甚至連過渡協議也沒達成，那麼從明年 3 月開始英國將重新按照世界貿易組織 (WTO) 的規定與歐盟進行貿易往來。而這將嚴重損害英國經濟，因其與最大貿易夥伴歐盟之間的貿易往來將需繳納關稅。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的分析，如果明年退出歐盟後英國與歐盟的貿易關係重新回到 WTO 的規則之下，那麼英國和愛爾蘭的 GDP 會在 2030 年前下降近 4 個百分點。歐盟整體經濟增長率將在同期下降 1.5%。

多方做應急準備

無協議退歐的擔憂情緒正在發酵。為此，歐洲最大交易所倫敦證交所 (LSE) 正開始實施緊急應對預案，包括計劃在歐盟 27 國建立新的部門，並向歐盟申請營運業務的相關執照。更早前連英國政府都承認正在儲備食品和藥品。

路透社在 7 月下旬的調查顯示，英國投資者 7 月將他們的股票持倉降至 9 個月最低，將整體股票持倉下調 1.4 個百分點至 50.4%，並削減新興市場股票敞口，還將債券持倉上調至去年底以來最高的 26.4%。此舉受到全球貿易戰和英國無協議退歐等多重因素的影響。

退歐協議談判停滯不前

目前，歐盟與英國之間關於後者如何退歐的方案談判處於僵持狀態。而目前距離英國正式退歐還剩不到 8 個月的時間。

上個月，特雷莎 · 梅宣布她本人將帶領與歐盟的退歐磋商。她決定與歐盟保持緊密的貿易關係，將在農產品、工業商品領域設立英國 - 歐盟單一市場，令部分留在關稅同盟成為可能。

這一舉動被視為「軟脫歐」，引起梅所屬的保守黨內不滿，數位內閣大臣辭職。而 Liam Fox 是英國首相特雷莎 · 梅內閣重要的支持者。

負責退歐事務的一二把手——原退歐大臣 David Davis 及其副手、退歐事務部次長 Steve Baker 雙雙辭職。兩人都是長期的歐洲懷疑論者，均支持「硬脫歐」方案，他們不支持梅提出的退歐方案。

隨後，梅發表講話稱，英國議會要為「無協議」脫歐以及其他各種結果做好準備。

受英國面臨無序脫歐風險的擔憂情緒影響，英鎊兌美元上周一度跌創兩周新低，分析師認為後市仍面臨進一步破位風險。