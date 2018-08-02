英國央行升息1碼 利率創金融危機以來最高 英鎊兌美元先漲後跌

英國央行 (BOE) 今 (2) 日召開決策會議，宣布升息 1 碼，將基準利率從 0.5%，上調至 0.75%，創金融危機以來最高水平。

英國央行貨幣政策委員會一致同意，升息 1 碼；消息一出，英鎊兌美元應聲上揚，一度觸及 1.3144，但隨後走跌。

台北時間週四晚間 9 點 03 分，CNBC 數據顯示，英鎊兌美元跌逾 0.5%，至 1.3051。

英鎊兌美元跌逾 0.5%。(圖：翻攝自 CNBC)

英國央行於通膨報告中預估，今年的通膨率，約在 2.3% 左右；2019 年可能降至 2.2%，2020 年則為 2.1%。

英國央行預測，2018 年國內生產毛額 (GDP) 為 1.4%，與前次預測相同；2019 年 GDP 為 1.8%，優於前次預測 (1.7%)；2020 年 GDP 為 1.7%，與前次預測相同。

英國央行稱，若經濟成長符合通膨報告預期，在預測期間內，持續收緊貨幣政策，屬適宜作法，未來的升息步調，是漸進、有限的。

英國央行認為，由近期經濟數據可看出，第 1 季景氣放緩，是暫時的，經濟成長力道，已於第 2 季有所恢復。

英國央行強調，當前勞動市場漸趨緊俏，失業率很低，但還可能進一步下修。

英國央行也說，民眾、企業與金融市場對脫歐的反應，可能影響經濟展望。