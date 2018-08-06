〈財報〉美國地區銷售下滑 日本Subaru獲利創五年新低

Subaru(7270-JP) 週一 (6 日) 公布日本第一季財報，營業獲利下降 51.8%，歸咎於全球銷售額下降，特別是美國地區，而美國銷售的折扣也刺激了汽車製造商的底線。

Subaru 在 4 月至 6 月份獲利為 576 億日圓 (5.1178 億美元)，遠低於去年同期的 1193 億日圓。也與湯森路透 I / B / E / S 分析師預估的平均 636 億日圓來的低。是 Subaru 自 2013 年 1 月至 3 月以來最疲弱的季度獲利。

由於日本貨幣強勢和美國營銷費用上漲的影響，Subaru 全年獲利預測下滑 21% 至 3000 億日圓。

在美國地區受歡迎的 Forester SUV 需求下滑，該汽車製造商表示，佔總銷售額 60% 以上的美國汽車銷量下降了 13.9%，連帶全球總銷量下降 12.3% 至 237,900 輛。

斯巴魯也一直在增加美國的購買激勵措施，輪番推出 Forester 和 Outback 的 SUV。為了與大型競爭對手競爭，並在全球第二大汽車市場擴張，這一季的營銷成本也因而增加。

此外，美國的關稅也帶來了影響。雖然 Subaru 致力於增加美國工廠的汽車產量，以應對過去幾年汽車需求的大幅成長，但依然需要從日本進口大約一半的汽車數量。因此，美國汽車進口關稅的增加對 Subaru 產生重大影響，大大提高了市場上汽車銷售的成本。

另一方面，川普政府也對鋼鐵和鋁徵收關稅。這部分關稅對 Subaru 的材料成本影響有限，因為 Subaru 傾向在當地採購此類材料來生產車輛。

Subaru 財務長 Toshiaki Okada 拒絕就美國關稅對汽車和汽車零件可能產生的影響做出評論。