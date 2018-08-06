歐股盤前─美中貿易戰升級 歐洲Stoxx 50期指跌0.06%

美中貿易戰持續延燒，中國揚言對 600 億美元美國商品加徵關稅；今 (6) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.06%。

台北時間週一下午 2 點 14 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.04%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.10%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.16%。

經濟數據方面，德國週一將公布工業訂單，歐元區將公布零售業 PMI 數據。

美中貿易戰升溫，上週五，中國宣布，對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱，「如果美方一意孤行，將其加徵關稅措施付諸實施，中方將立即實施加徵關稅措施。」

不過，美股對貿易戰消息似乎漸趨冷感，上週五，三大指數皆收高，標普 500 指數收漲 13.13 點 (0.46%)，2840.35 點；那斯達克指數收漲 9.33 點 (0.12%)，至 7812.01 點；道瓊工業指數收漲 136.42 點 (0.54%)，至 25462.58。

美國總統川普日前於推特發文宣稱，美國已在貿易戰中獲勝，因為過去 4 個月以來，陸股下跌約 27%(實際上為近 8 個月跌 27%)，但美國經濟表現相對強勁。