潤啤擬向海尼根出售4成股權 投資界喊讚 股價大漲逾4%

鉅亨網新聞中心 2018年8月6號11點46分

華潤啤酒 (0291-HK) 母公司獲海尼根集團 (Heinken) 以港幣 243.5 億元入股 40%，潤啤則擬以港幣 23.5 億元收購海尼根中國業務，冀穩固潤啤高端啤酒市場優勢，並打入國際市場，投資界對交易看法偏向正面。

今 (6) 日華潤啤酒高開高走，一度大漲逾 4%，截至發稿，漲幅收斂至 1.282%，報港幣 35.55 元。

圖：新浪財經

據華潤啤酒公告，母公司與 Heineken 進行換股計劃，代價為潤啤大股東 CBL，以港幣 243.5 億元現金對價，向 Heineken 配售約 40% 新股，同時，CBL 大股東華潤創業以 4.63 億歐元現金對價，購入股 Heineken N.V. 的庫藏股 520 萬股，佔股本約 0.9%。潤啤將取得中國、香港及澳門的 Heineken 品牌商標及業務。

CBL 以 243 億元現金對價，向 Heineken 配售約 40% 股，相當每股 36.31 元，加上購入股 Heineken N.V. 的股份，交易為華潤創業 / Heineken 戰略合作。CBL 目前持有潤啤約 51.67% 股權。

Heineken 中國交易方面，現金對價約為港幣 23.5 億元，Heineken 中國業務無負債及無現金。潤啤可使用 Heineken 集團在中國所持有的超過 300 個品牌，以及 3 間啤酒廠。並透過海尼根的分銷網絡，向全球銷售雪花啤酒。

新浪財經引述國泰君安分析師吳宇揚表示，市場對合作早有預期，有待潤啤披露更多收購喜力中國的細節，包括後續品牌授權費水準等，才可評估作價是否合理。但他也指出，海尼根全球影響力最大的單一品牌，加上海尼根入股是潤啤母公司層面，不會攤薄潤啤股權，故對潤啤及喜力合作看法正面。

花旗發表報告指出，合作有利加速潤啤的高端化進程，同時可獲得海尼根全球領先的研發能力、品質控制體系、供應鏈優勢及全球分銷管道，令雪花啤酒打入全球市場，加強其與青啤 (0168-HK) 高端市場競爭力，維持「買入」評級，目標價港幣 45.33 元。

資料顯示，華潤啤酒是華潤集團旗下的啤酒上市公司，專營生產、銷售及分銷啤酒產品。據 2017 年業績公告顯示，華潤啤酒綜合營業額為人民幣 297.32 億元，年增 3.6%。公司於 2016 年 10 月完成收購華潤雪花啤酒有限公司 49% 股權，應占華潤雪花啤酒的利潤由 2016 年 10 月 11 日前的 51% 增加至 2017 年的 100%，2017 年公司股東應占綜合溢利年增 86.8% 至約人民幣 11.75 億元。公司 2017 年的未計利息及稅項前盈利年增 5.4% 至人民幣 18.51 億元。

創建于荷蘭阿姆斯特丹的 Heineken 集團，是全球第二大啤酒釀酒商。據其的 2017 年財報顯示，公司全年實現營收 219.08 億歐元，年增 5.4%，每百升營收增長 2.1%；整合啤酒銷量 2180 萬噸，較去年增長 8.9%；海尼根品牌銷量 360 萬噸，年增 4.5%；全年淨利潤 22.47 億歐元，年增 7.1%。

海尼根集團在亞太區主要銷售海尼根、虎牌和 Anchor 幾大品牌。賣得最好的是虎牌啤酒，2017 年亞太區總銷量為 115 萬噸，尤其是在越南和柬埔寨市場表現卓越。