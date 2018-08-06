中期業績 匯控賺4.58%符預期 恒生純利年增29%

滙豐控股 (0005-HK) 今 (6) 日公佈截至 6 月底止中期業績，其內列帳基準稅前盈餘 107.12 億美元，年增 4.58%，符合市場預期。綜合 5 家券商預測，匯控上半年稅前盈利介乎 104.52 億美元至 109.38 億美元，增幅 2% 至 6.8%。至於母公司股東應占利潤為 71.73 億美元，年增 2.5%，每股基本盈餘 0.36 美元，派第二次中期息 0.1 美元。

匯控股價午後漲幅收窄，截至發稿，上漲 0.968%，報港幣 73 元。

匯控股價 (圖：新浪財經)

匯控列賬基準收入為 273 億美元，增加 4%，各項環球業務均錄得增長，動力主要來自零售銀行及財富管理業務的存款收益率及結餘上升、工商金融業務旗下的環球資金管理業務增長 (增幅主要源自香港)，以及貨幣換算的有利影響。有關增幅因企業中心收入下降而被部分抵銷。經調整收入為 275 億美元，增加 2%，當中並未計入貨幣換算的影響及重大專案的變動。

此外，列賬基準營業支出為 175 億美元，增加 7%，主要反映為推動業務增長所作的投入 (以零售銀行及財富管理業務和環球銀行及資本市場業務為主)，以及各項環球業務於電子銀行服務的持續投資。經調整營業支出為 164 億美元，增加 8%，當中並未計入貨幣換算的影響和重大專案的變動。

列賬基準除稅前利潤為 107 億美元，增加 5%，反映重大專案的有利變動淨額以及貨幣換算的有利影響。經調整除稅前利潤為 121 億美元，減少 2%，原因是營業支出增加抵銷了收入增長和預期信貸損失下降的部分影響。

公告指出，2018 年上半年的貸款增長 430 億美元，推動客戶貸款淨額自 2018 年 1 月 1 日以來增加 5%。普通股權一級比率達到 14.2%，資本槓桿比率為 5.4%。

此外，公告指出，匯控已於 7 月達成原則和解協議，解決美國司法部就針對滙豐 2005-2007 年期間住房抵押貸款支持證券 (RMBS) 發起及證券化行為的調查結果發出的民事權利請求。

滙豐將向美國司法部支付 7.65 億美元的罰金。另外，麻塞諸塞州司法部長針對滙豐 2005-2007 年間 RMBS 發起及證券化行為的調查一事也已得到解決。

恒生銀行 (0011-HK) 公佈截至 6 月底的中期業績，中期純利港幣 126.47 億元，年增 29%，每股盈餘 6.62 元，第二次中期股息為每股港幣 1.3 元，上半年每股派息共為港幣 2.6 元，年增 8.3%。除稅前溢利為 148.64 億元，年增 28%．營業溢利 146.62 億元，年增 25%。

恒生銀行股價今日一直在高檔盤旋，截至發稿，上漲 2.057%，報港幣 206.6 元。