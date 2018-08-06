【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因企業業績向好抵消貿易戰憂慮加劇及美國就業增長弱於預期的影響。道瓊斯指數上升 0.5% 至 25,463 點；標準普爾指數上升 0.5% 至 2,840 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,812 點。中國商務部宣布擬對 600 億美元美國進口商品加征 5%-25% 關稅。

油價上週五下跌，因貿易戰憂慮。紐約 9 月期油下跌 0.7% 至每桶 68.49 美元。金價下跌， 因美國就業數據遜於預期打壓美元。紐約 12 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,223.2 美元。

香港和內地股市上週五下跌。航空股錄得大幅下跌，其中中國國航（753.HK）及東方航空（670.HK）股價分別下跌 5.1% 及 5.7%；物業管理股同樣受壓。個股方面，金山軟件（3888.HK）遭券商下調評級，股價下跌 8.9%。恒生指數下跌 0.1% 至 27,676 點，國企指數下跌 0.4% 至 10,694 點，香港股市成交金額減少 17.7% 至 882 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 2,740 點，滬深兩市成交金額減少 26.4% 至人民幣 2,803 億元。匯豐（5.HK）及恒生（11.HK）將於今天公布業績。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國光大（257.HK）宣布其持有 75.0% 權益之附屬公司光大水務（CEWL.SP）已向香港聯交所遞交上市申請表格，申請批准其於聯交所雙重上市及買賣。後者現市值為 10.9 億新元，2017 年收入及股東應佔溢利分別為 35.9 億及 5.1 億港元。

◇ 中國神華（1088.HK）公布，預計 2018 年上半年股東應佔溢利約人民幣 245 億元，按年下降約 6.8%（第一季度同比減少 5.7%）。主要因 1）上半年公司商品煤產量下降、外購煤增加，煤炭分部利潤下降；2）少數股東權益佔比較高的發電分部利潤佔比上升，及 3）所得稅有所增加。

◇ 中國心連心化肥（1866.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 46.0 億元，同比增長 28.7%，受惠於毛利率按年改善 3.9 個百分點至 23.0%（尿素售價上升約 32% 但成本僅增加約 11%），股東應佔溢利人民幣 3.4 億元，同比大增 94.7%。

◇ 石四藥（2005.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增長 50%-60% 至 4.3-4.6 億港元（一季度按年大增 1.1 倍至 2.4 億港元），主要受惠於大輸液之銷量及平均售價增加、及高利潤率產品帶來更佳的產品組合和持續成本控制措施帶動毛利率增加。

◇ 碧桂園（2007.HK）公布 2018 年首 7 月歸屬於股東權益的合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 3,475 億元、3,673 萬平方米及每平方米人民幣 9,461 元，同比分別上升 44.6%、33.1% 及 8.7%。其中 7 月份歸屬於股東權益的合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別按年增長 15.8%、減少 19.5% 及提高 44.0%，7 月份雖合約銷售均價大幅上漲，但銷售狀況遠遜於上半年。

◇ 萬科企業（2202.HK）公布營運數據，2018 年首 7 月合同銷售額、合同銷售面積及銷售均價分別為人民幣 451 億元、307 萬平方米，及每平方米人民幣 14,713 元，分別同比增長 26.9%、23.2% 及 3.1%，其中 7 月份則分別按年上升 11.9%、10.6% 及 1.1%，銷售增速差於上半年。

◇ 雅居樂（3383.HK）公布 2018 年首 7 月預售金額、預售建築面積及平均預售價分別為人民幣 542 億元、421 萬平方米及每平方米人民幣 12,859 元，同比分別上升 20.2%、14.6% 及 4.9%。其中 7 月份預售金額、預售建築面積及平均預售價分別按年上升 63.5%、53.4% 及 6.6%，銷售狀況遠好於上半年。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)